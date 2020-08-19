"Барселона" объявила имя нового главного тренера

Новым главным тренером каталонской "Барселоны" стал голландский специалист Рональд Куман. Об этом сообщает официальный сайт испанской команды.

Контракт со специалистом подписан на два года, до 30 июня 2022 года. Прошлый тренер "Барселоны" Кике Сетьен был уволен после разгромного поражения от "Баварии" (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Сразу после этого события Королевский футбольный союз Нидерландов сообщил, что Куман больше не является главным тренером национальной сборной, и его место займет помощник Дуайт Лодевегес. Кстати, со сборной Нидерландов Украина встретится в следующем году на чемпионате Европы по футболу.

Как ранее сообщали "Комментарии", французский "ПСЖ" в 1/2 финала Лиги чемпионов разгромил немецкий "РБ Лейпциг" (3:0) и стал первым финалистом турнира.

Соперник "ПСЖ" определится в среду, 18 августа. Во втором полуфинале сойдутся французский "Лион" и немецкая "Бавария".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!