"Барселона" – "Атлетико Мадрид": где смотреть центральный матч выходных

Сегодня в рамках 15-го тура испанской Ла Лиги встретятся "Барселона" и "Атлетико Мадрид". Сейчас команды соседствуют в турнирной таблице и занимают 3 и 4 место. Где и о которой смотреть центральный матч тура в испанской Примере читайте в материале "Комментариев".



Матч Барселона - Атлетико. Фото с открытых источников

Где будут транслировать матч

Игру "Барселона" — "Атлетико Мадрид" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча запланировано на 22:00.

Все матчи 15 тура Ла Лиги

1 декабря, пятница

"Лас-Пальмас" 2:0 "Хетафе"

2 декабря, суббота

"Жирона" 2:1 "Валенсия"

"Атлетик" 4:0 "Райо Вальекано"

"Реал Мадрид" 2:0 "Гранада"

"Осасуна" 1:1 "Реал Сосьедад"

3 декабря, воскресенье

"Мальорка" 15:00 "Алавес"

"Альмерия" 17:15 "Бетис"

"Севилья" 19:30 "Вильяреал"

"Барселона" 22:00 "Атлетико"

04 декабря, понедельник

"Сельта" 22:00 "Кадис"

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