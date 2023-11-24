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Балотелли попал в ДТП в Италии: что с футболистом

Футболист отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови на месте происшествия

сегодня, 12:12
Автор:
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Куров Артем
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Футболист турецкого клуба "Аданадемирспор" Марио Балотелли вчера в восемь вечера попал в ДТП в городе Брешиа, Италия. Автомобиль игрока был сильно разбит. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

Балотелли попал в ДТП в Италии: что с футболистом

Балотелли попал в ДТП. Фото с открытых источников

Балотелли попал в ДТП примерно после восьми вечера. Сам игрок не пострадал, но его автомобиль получил серьезные повреждения.


По вызову прибыли медики, спасатели и полицейские, которые увидели, как Балотелли самостоятельно выбирался из автомобиля. Футболист находился в шоковом состоянии и его шатало во время ходьбы, поэтому его подвели к карете скорой помощи.

Балотелли отказался от теста на алкогольное опьянение прямо на месте происшествия. Полицейские предложили игроку пройти его в больнице. От серьезных травм игрока спасли сработавшие во время столкновения подушки безопасности. Стоит отметить, что это не в первый раз, когда Балотелли оказался в похожей ситуации, он уже был участником ДТП в прошлом.


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Напомним, что портал Transfermarkt выпустил топ самых маленьких стадионов клубов Европы, играющих в высших дивизионах своих стран. Среди этого рейтинга оказалась и домашняя арена клуба украинской Премьер-лиги, передают "Комментарии".

Также отметим, что "Реал Мадрид" готовится к переменам на тренерском мостике в следующем сезоне. Президент клуба Флорентино Перес определил новый курс, и одной из его ключевых фигур может стать итальянский специалист Роберто Де Дзерби.



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Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Estero/23-11-2023/balotelli-incidente-stradale-a-brescia-auto-distrutta-ma-calciatore-illeso.shtml?refresh_ce
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