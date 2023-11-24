Балотелли попал в ДТП в Италии: что с футболистом



















Футболист турецкого клуба "Аданадемирспор" Марио Балотелли вчера в восемь вечера попал в ДТП в городе Брешиа, Италия. Автомобиль игрока был сильно разбит. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.



Балотелли попал в ДТП. Фото с открытых источников

Балотелли попал в ДТП примерно после восьми вечера. Сам игрок не пострадал, но его автомобиль получил серьезные повреждения.



По вызову прибыли медики, спасатели и полицейские, которые увидели, как Балотелли самостоятельно выбирался из автомобиля. Футболист находился в шоковом состоянии и его шатало во время ходьбы, поэтому его подвели к карете скорой помощи.



Балотелли отказался от теста на алкогольное опьянение прямо на месте происшествия. Полицейские предложили игроку пройти его в больнице. От серьезных травм игрока спасли сработавшие во время столкновения подушки безопасности. Стоит отметить, что это не в первый раз, когда Балотелли оказался в похожей ситуации, он уже был участником ДТП в прошлом.





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