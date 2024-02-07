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"Атлетико" против "Атлетика": где смотреть полуфинальный матч Кубка Испании

В другом полуфинале "Мальорка" и "Реал Сосьедад" сыграли в нулевую ничью

сегодня, 13:25
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоится полуфинальный матч Кубка Испании, в котором мадридский "Атлетико" будет принимать "Атлетик" Бильбао. Где смотреть этот поединок, читайте в материале "Комментариев".

"Атлетико" против "Атлетика": где смотреть полуфинальный матч Кубка Испании

Игроки Атлетико празднуют гол. Фото прес-служба клуба

Где смотреть матч

Игру "Атлетико" против "Атлетика" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на канале "Megogo Футбол 1", при условии если у вас есть подписки "Максимальная" или "Спорт". Начало матча завтра в 22:30 по киевскому времени.

Расписание полуфинальных матчей Кубка Испании.

7 февраля, первые матчи

  • 21:00. "Атлетико" Мадрид — "Атлетик" Бильбао

  • 21:00. "Мальорка" — "Реал Сосьедад"

28 февраля, ответные матчи

  • 21:00. "Атлетик" Бильбао — "Атлетико" Мадрид

  • 21:00. "Реал Сосьедад" — "Мальорка"

Результаты четвертьфиналов Кубка Испании

23 января, вторник

  • "Сельта" – "Реал Сосьедад" 1:2

24 января, среда

  • "Мальорка" – "Жирона" 3:2

  • "Атлетик" (Бильбао) – "Барселона" 4:2 (после д.ч.)

25 января, четверг

  • 22:00 "Атлетико (Мадрид) — "Севилья"" 1:0.

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.



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Источник: https://comments.ua/ua
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