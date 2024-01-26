logo

BTC/USD

40360.43

ETH/USD

2222.06

LTC/USD

65.88

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол "Атлетико" дожал "Севилью" и вышел в полуфинал Кубка Испании (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Атлетико" дожал "Севилью" и вышел в полуфинал Кубка Испании (ВИДЕО)

В полуфинал Кубка Испании кроме "Атлетико" прошли "Атлетик" Бильбао, "Мальорка" и "Реал Сосьедад"

сегодня, 11:45
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:








Вчера прошел последний матч четвертьфиналов Кубка Испании по футболу. Мадридский "Атлетико" дома принимал "Севилью". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

"Атлетико" дожал "Севилью" и вышел в полуфинал Кубка Испании (ВИДЕО)

Диего Симеоне. Фото прес-служба Атлетико


Расписание и результаты четвертьфиналов Кубка Испании

23 января, вторник

  • "Сельта" – "Реал Сосьедад" 1:2

24 января, среда

  • "Мальорка" – "Жирона" 3:2

  • "Атлетик" (Бильбао) – "Барселона" 4:2 (после д.ч.)

25 января, четверг

  • 22:00 "Атлетико (Мадрид) – "Севилья".

Больше спортивных новостей

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Читайте также, что вчера во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

Вчера, во время XXVI Конгресса Украинской ассоциации футбола был избран новый президент УАФ. Им стал легенда украинского футбола и обладатель "Золотого мяча-2004" Андрей Шевченко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zn3dRMv1RA8
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости