"Атлетико" дожал "Севилью" и вышел в полуфинал Кубка Испании (ВИДЕО)



















Вчера прошел последний матч четвертьфиналов Кубка Испании по футболу. Мадридский "Атлетико" дома принимал "Севилью". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов этого поединка.

Диего Симеоне. Фото прес-служба Атлетико





Расписание и результаты четвертьфиналов Кубка Испании

23 января, вторник

"Сельта" – "Реал Сосьедад" 1:2

24 января, среда

"Мальорка" – "Жирона" 3:2

"Атлетик" (Бильбао) – "Барселона" 4:2 (после д.ч.)

25 января, четверг

22:00 "Атлетико (Мадрид) – "Севилья".

Больше спортивных новостей

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Читайте также, что вчера во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на хороший старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

Вчера, во время XXVI Конгресса Украинской ассоциации футбола был избран новый президент УАФ. Им стал легенда украинского футбола и обладатель "Золотого мяча-2004" Андрей Шевченко.

