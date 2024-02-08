"Атлетик" в первом полуфинале победил "Атлетико" (ВИДЕО)

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Куров Артем
Вчера состоялся полуфинальный матч Кубка Испании, в котором мадридский "Атлетико" принимал "Атлетик" Бильбао. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.
Игроки Атлетика празднуют гол. Фото прес-служба клуба
7 февраля, первые матчи
21:00. "Атлетико" Мадрид – "Атлетик" Бильбао 0:1
21:00. "Мальорка" — "Реал Сосьедад" 0:0
28 февраля, ответные матчи
21:00. "Атлетик" Бильбао — "Атлетико" Мадрид
21:00. "Реал Сосьедад" — "Мальорка"
23 января, вторник
"Сельта" – "Реал Сосьедад" 1:2
24 января, среда
"Мальорка" – "Жирона" 3:2
"Атлетик" (Бильбао) – "Барселона" 4:2 (после д.ч.)
25 января, четверг
22:00 "Атлетико (Мадрид) — "Севилья"" 1:0.
Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой было официально объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.
Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.
Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.
Ранее "Комментарии" писали, что во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на неплохой старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая.
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