"Атлетик" в первом полуфинале победил "Атлетико" (ВИДЕО)



















Вчера состоялся полуфинальный матч Кубка Испании, в котором мадридский "Атлетико" принимал "Атлетик" Бильбао. Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.

Игроки Атлетика празднуют гол. Фото прес-служба клуба





Расписание полуфинальных матчей Кубка Испании.

7 февраля, первые матчи

21:00. "Атлетико" Мадрид – "Атлетик" Бильбао 0:1

21:00. "Мальорка" — "Реал Сосьедад" 0:0

28 февраля, ответные матчи

21:00. "Атлетик" Бильбао — "Атлетико" Мадрид

21:00. "Реал Сосьедад" — "Мальорка"

Результаты четвертьфиналов Кубка Испании

23 января, вторник

"Сельта" – "Реал Сосьедад" 1:2

24 января, среда

"Мальорка" – "Жирона" 3:2

"Атлетик" (Бильбао) – "Барселона" 4:2 (после д.ч.)

25 января, четверг

22:00 "Атлетико (Мадрид) — "Севилья"" 1:0.

Читайте также, что состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой было официально объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем.

Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

Также отметим, что форвард сборной Украины и испанской "Жироны" Артем Довбик вошел в топ-5 нападающих с наименьшим количеством потраченных минут на гол в лучших лигах Европы.

Ранее "Комментарии" писали, что во втором полуфинале Australian Open встречались Даяна Ястремская и Чжэн Цинь Вэнь. Несмотря на неплохой старт украинки, победу в двух сетах и путевку в финал одержала представительница Китая.

