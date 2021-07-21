"Аталанта" представила дизайн новой формы: в чем будут играть Малиновский и Коваленко (ФОТО)

"Аталанта" представила новую домашнюю форму на следующий сезон. Соответствующий ролик появился в Twitter клуба.

Руслан Малиновский - фото из открытых источников

На фотографиях изображены обычные болельщики, которые надевают новые футболки команды на родном стадионе.

Первый комплект является отсылкой к ретро-форме клуба из Бергамо и выполнен в традиционных черном и синем цветах. Второй комплект сделан в футуристическом стиле, основной цвет — белый. В дизайне третьего варианта формы использован синий оттенок, который перекликается с цветом фанатской трибуны домашнего стадиона "Аталанты".

Отметим, что за клуб выступают два представителя украинской сборной: Руслан Малиновский и Виктор Ковальчук. Первый выступает за "Аталанту" с 2019 года. В дебютном сезоне игрок сыграл 34 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. В последнем сезоне Малиновский смог раскрыть свой талант и завоевать доверие тренера. Таким образом Руслан сыграл 36 матчей, забил 8 голов и отдал 12 результативных передчав, став самым лучшим ассистентом серии А.

Коваленко пока не удалось пробиться в стартовый состав команды. Он успел сыграть за свой новы клуб только 4 минуты. В прошедшем сезоне "Аталанта" с 78 очками заняла третье место в Серии А, оставшись в зоне Лиги чемпионов.

Напомним, что в регламенте Серии А касательно игровых форм команд на новый сезон заметили важный пункт, который относится к сезону-2022/23 – запрет на зеленый цвет для полевых игроков. Основная причина такого ограничения – недовольство трансляторов матчей, сотрудничающих с Серией А. Они считают, что футболисты в форме с преобладающим зеленым цветом сливаются с газоном и портят картинку. Детали узнавайте из нашего материала.

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