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Ассист Мудрика не помог "Челси" избежать поражения от "волков" (ВИДЕО)

Челси опустился на 11 позицию в таблице АПЛ

сегодня, 11:43
Автор:
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Куров Артем
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Вчера в рамках 23 тура английской Премьер-лиги "Челси" Михаила Мудрика принимал на своем поле "Вулверхэмптон". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.

Ассист Мудрика не помог "Челси" избежать поражения от "волков" (ВИДЕО)

Мудрик во время матча. Фото с открытых источников


Расписание и результаты матчей английской Премьер-лиги

3 января, суббота

  • 14:30. "Эвертон" — "Тоттенхэм" 2:2

  • 17:00. "Бернли" — "Фулхэм" 2:2

  • 17:00. "Брайтон" — "Кристалл Пелес" 4:1

  • 17:00. "Ньюкасл" — "Лутон" 4:4

  • 19:30. "Шеффилд" – "Астон Вилла" 0:5

4 января, воскресенье

  • 16:00. "Борнмут" — "Ноттингем" 1:1

  • 16:00. "Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм" 3:0

  • 18:00. "Челси" — "Вулверхэмптон" 2:4

  • 18:30. "Арсенал" — "Ливерпуль" 3:1

5 января, понедельник

  • 22:00. "Брентфорд" — "Манчестер Сити"

Турнирная таблица АПЛ перед 23 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 48 очков. Далее следует "Манчестер Сити", имеющий матч в запасе и 46 очков, равно как и у "Арсенала", который идет третьим. 43 балла в "Астон Вилле" замыкающей топ-4. "Челси" Михаила Мудрика расположилось на 9 позиции и имеет 31 зачетный балл. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 14-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 17 позициях соответственно.

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QY41ZXt5bKs
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