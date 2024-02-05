Ассист Мудрика не помог "Челси" избежать поражения от "волков" (ВИДЕО)



















Вчера в рамках 23 тура английской Премьер-лиги "Челси" Михаила Мудрика принимал на своем поле "Вулверхэмптон". Вашему вниманию обзор самых интересных моментов поединка.

Мудрик во время матча. Фото с открытых источников





Расписание и результаты матчей английской Премьер-лиги

3 января, суббота

14:30. "Эвертон" — "Тоттенхэм" 2:2

17:00. "Бернли" — "Фулхэм" 2:2

17:00. "Брайтон" — "Кристалл Пелес" 4:1

17:00. "Ньюкасл" — "Лутон" 4:4

19:30. "Шеффилд" – "Астон Вилла" 0:5

4 января, воскресенье

16:00. "Борнмут" — "Ноттингем" 1:1

16:00. "Манчестер Юнайтед" — "Вест Хэм" 3:0

18:00. "Челси" — "Вулверхэмптон" 2:4

18:30. "Арсенал" — "Ливерпуль" 3:1

5 января, понедельник

22:00. "Брентфорд" — "Манчестер Сити"

Турнирная таблица АПЛ перед 23 туром

В турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль", который имеет 48 очков. Далее следует "Манчестер Сити", имеющий матч в запасе и 46 очков, равно как и у "Арсенала", который идет третьим. 43 балла в "Астон Вилле" замыкающей топ-4. "Челси" Михаила Мудрика расположилось на 9 позиции и имеет 31 зачетный балл. Команды других украинских футболистов находятся в нижней части турнирной таблицы. Брентфорд Ярмолюка 14-й. Борнмут Забарного и Эвертон Миколенко расположились на 12 и 17 позициях соответственно.

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

