Артем Довбик сравнял счет в матче с "Райо" с передачи Цыганкова

На 42 минуте матча между "Райо Вальекано" и "Жироной" по передаче Виктора Цыганкова гол забил Артем Довбик. После первого тайма счет ничейный 1:1. Об этом сообщают "Комментарии".

Довбик во время матча Фото с открытых источников

После прохода по флангу Виктор Цыганков прострелил правой ногой на Артема Довбика. Украинский форвард принял мяч практически на одиннадцатиметровой отметке и пробил в верхний угол ворот "Райо".

Стартовые составы на матч "Райо Вальекано" — "Жирона"



Состав "Жироны": 13 Гассанига П. (В), 4 Мартинес А., 25 Гарсия Э., 17 Блинд Д., 3 Гутьеррес М., 8 Цыганков В., 21 Эррера Я., 14 Гарсия А. (К), 23 Мартин I., 16 Савио, 9 Довбик А.

Запасные: 22 Solis Romero JE, 2 Бернардо, 6 Кебе И., 24 Порту, 7 Стуани К., 18 Торре П., 26 Фуидиас Т. (В), 15 Хуанпе, Валери, 20 Коуту Я.

Состав "Райо Вальекано": 1 Димитриевский С. (В), 2 Рациу А., 16 Мумин А., 24 Лежен Ф., 12 Эспино А., 7 Паласон И., 23 Валентин О., 17 Лопес У., 18 Гарсия А., 34 Камельо С., 8 Трехо О.

Запасные: 20 Балью И., 10 Бэбэ, 22 Де Томас Р., 19 де Фрутос Х., 5 Эрнандес А., 13 Карденас Д. (В), 11Нтека Р., 14 Перес К., 6 Посо Х. А., 21 Сисс П., 9 Фалькао Р., 3 Чаваррия П.





Напомним, что сегодня мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" сыграет матч 13 тура испанской Примеры против "Валенсии". У обеих команд в составе есть украинцы, имеющие хорошие шансы появиться на поле. Где и сколько времени смотреть матч читайте в материале "Комментариев".





