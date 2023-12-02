"Арсенал" - "Вулверхэмптон": где смотреть матч с участием Зинченко



















Сегодня в 14 туре лидер английской Премьер-лиги "Арсенал" будет принимать середняка чемпионата "Вулверхэмптон". Где смотреть игру с участием Александра Зинченко читайте в материале "Комментариев".



Зинченко празднует гол. Фото прес-служба Арсенала

Где будут транслировать матч

Игру "Арсенал" — "Вулверхэмптон" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на платформе Setanta Sports, при условии если у вас есть подписка. Начало матча запланировано на 17:00.

Игра Зинченко

Александр Зинченко провел хороший ноябрь, в частности, отличившись своим первым голом в нынешней кампании АПЛ. По оценкам Whoscored, левый защитник лондонского "Арсенала" в среднем за ноябрь получил балл 7,7. Этого хватило, чтобы попасть в команду месяца в АПЛ и команду месяца в топ 5 лигах Европы.





Все матчи 14 тура АПЛ

2 декабря, суббота

17:00. "Арсенал" — "Вулвергемптон"

17:00. "Бернли" — "Шеффилд"

17:00. "Брентфорд" — "Лутон"

19:30. "Ноттингем" — "Эвертон"

22:00. "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл"

3 декабря, воскресенье

16:00. "Борнмут" — "Астон Вилла"

16:00. "Вест Гэм" — "Кристалл Пелес"

16:00. "Ливерпуль" — "Фулгэм"

16:00. "Челси" — "Брайтон"

18:30. "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм"

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