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"Арсенал" - "Вулверхэмптон": где смотреть матч с участием Зинченко

Арсенал на данный момент лидирует в турнирной таблице АПЛ

сегодня, 12:50
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в 14 туре лидер английской Премьер-лиги "Арсенал" будет принимать середняка чемпионата "Вулверхэмптон". Где смотреть игру с участием Александра Зинченко читайте в материале "Комментариев".

"Арсенал" - "Вулверхэмптон": где смотреть матч с участием Зинченко

Зинченко празднует гол. Фото прес-служба Арсенала

Где будут транслировать матч

Игру "Арсенал" — "Вулверхэмптон" можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе "Спорт" или на платформе Setanta Sports, при условии если у вас есть подписка. Начало матча запланировано на 17:00.


Игра Зинченко

Александр Зинченко провел хороший ноябрь, в частности, отличившись своим первым голом в нынешней кампании АПЛ. По оценкам Whoscored, левый защитник лондонского "Арсенала" в среднем за ноябрь получил балл 7,7. Этого хватило, чтобы попасть в команду месяца в АПЛ и команду месяца в топ 5 лигах Европы.


Все матчи 14 тура АПЛ

2 декабря, суббота

  • 17:00. "Арсенал" — "Вулвергемптон"

  • 17:00. "Бернли" — "Шеффилд"

  • 17:00. "Брентфорд" — "Лутон"

  • 19:30. "Ноттингем" — "Эвертон"

  • 22:00. "Манчестер Юнайтед" — "Ньюкасл"

3 декабря, воскресенье

  • 16:00. "Борнмут" — "Астон Вилла"

  • 16:00. "Вест Гэм" — "Кристалл Пелес"

  • 16:00. "Ливерпуль" — "Фулгэм"

  • 16:00. "Челси" — "Брайтон"

  • 18:30. "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм"

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Источник: https://comments.ua/ua
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