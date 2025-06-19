Арбитр Клубного чемпионата мира показал "святую карточку" вместо красной

Неординарная ситуация произошла во время напряженного матча Клубного чемпионата мира по футболу между аргентинским "Бока Хуниорс" и португальской "Бенфикой". Главным героем неожиданно стал не игрок, а арбитр встречи Сесар Артуро Рамос, который во время удаления футболиста вытащил не красную карточку, а что-то совсем другое.

Арбитр вместо красной карточки показал религиозный талисман. Фото из открытых источников

Матч между "Бока Хуниорс" и "Бенфикой" оказался напряженным с самого начала, ведь судья показал две красные карточки полузащитнику Андеру Эррери и нападающему Андреа Белотти.

Однако самый курьезный эпизод произошел на 88-й минуте, когда арбитр готовился удалить защитника Хорхе Фигаля из "Бока Хуниорс". Вместо того чтобы достать из кармана красную карточку, Рамос вытащил "святую карточку".

Вероятно, это было изображение Девы Марии Гваделупской, святой, которая является символом веры и защиты для миллионов мексиканцев. Рамос, сам уроженец Мексики, по всей вероятности, носил образок как талисман на удачу. Поняв ошибку, арбитр мгновенно убрал "святую карту", показывая лишь красную карточку.

Инцидент зафиксировали телекамеры, а кадры мгновенно разлетелись по сети.

между "Бока Хуниорс" и "Бенфикой"

завершился результативной ничьей 2:2. Этот поединок стал первым матчем на

Клубном чемпионате мира для выступающего за "Бенфику" украинского вратаря Анатолия Трубина.

Матч

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что впервые в футбольном матче показали сине-желтую карточку.

Также "Комментарии" писали о том, кто выиграет Клубный чемпионат мира 2025 года. Суперкомпьютер Opta дал прогноз и назвал две основные команды, которые являются фаворитами турнира.