Андрея Шевченко не пригласили в Польшу: кто же будет тренировать их сборную

У легенды украинского футбола Андрея Шевченко были большие шансы стать тренером сборной Польши по футболу. Однако поляки выбрали другого. Об этом сообщает Польское радио.



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1 февраля объявили его имя – 51-летний Чеслав Михневич. О нем известно, что он родился в Белоруссии. В молодости был футболистом, играл за Польшу. После завершения карьеры на поле — стал тренером. Михневич несколько лет готовил молодежную сборную Польши. В последние годы он был тренером варшавского футбольного клуба "Legia".

Об избрании одного из лучших тренеров Польши рассказал глава Польского союза футбола Цезары Кулеша во время пресс-конференции. По словам главы союза футбола, Михневич был достаточно убедительным во время собеседования и имеет масштабный план, как улучшить показатели команды для победы на отборочных матчах, которые состоятся в марте. По предварительным прогнозам, годовая зарплата Михневича может составить 2,5 миллиона евро в год.

Известно, что решающим матчем для поляков будет матч против россиян. По его результатам будет отобрана команда, которая пройдет на Чемпионат мира по футболу. После игры с россиянами, в случае победы красно-белых, им придется сразиться за первенство в финале отборочного тура. Противником может стать сборная Чехии или Швеции.



Как сообщал портал "Комментарии", поляки остались без тренера после отставки Паула Созы в декабре 2021 года. За всю историю польской команды новый тренер мог бы получить рекордную зарплату в размере до 2,5 миллиона евро в год. Ранее сообщалось, что поляки рассматривают кандидатуры на должность главного тренера, и им мог стать Шевченко.

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