Андрей Шевченко может вернуть «татулянщину» в украинский футбол

На фоне выдвижения бывшего футболиста Андрея Шевченко на выборы президента УАФ журналист Сергей Болотников раскрыл фамилию одного из членов команды Шевы . По его данным, в случае избрания Шевченко главой футбольной ассоциации ее вице-президентом может стать арбитр со скандальной репутацией Николай Кривоносов. Последнего сравнивают с Сергеем Татуляном, который был главным по вопросам назначения судей в ФФУ при Григории Суркисе и прославился коррупционными скандалами и договорными матчами, пишетDepo.
"Интересная информация о команде Шевченко. Один из арбитров – 39-летний рефери Николай Кривоносов – сейчас активно прорабатывает других судей, оказывающих влияние в региональных ассоциациях. Говорят, именно его собираются сделать вице-президентом нового УАФ, который будет курировать судейский корпус.Кривоносов известен двумя скандалами. В свое время он не смог получить статус ФИФА, завалив экзамен по английскому. А в начале прошлого года Кривоносов работал четвертым арбитром на матче "Львов" – "Колос" и заставил главного рефери дать желтую тогдашнему тренеру львовян Виталию Шумскому. После игры Шумский заявил, что Кривоносов таким образом отреагировал на… требование тренера разговаривать на украинском", — сообщил Болотников.
Подобная модель управления – когда президент федерации футбола имел вице-президента арбитра и держал судей за свой админресурс существовавшая при Григории Суркисе и получила название среди футбольного сообщества "татулянщина", напоминает Depo. Период, когда арбитр и правая рука Суркиса Сергей Татулян руководил судейскими назначениями вошел в футбольную историю как самый скандальный икоррумпированный. Кроме того, на времена Татуляна приходится пик договорных матчей, которые тогда даже никто не пытался побороть. Напротив "договорняки" были мейнстримом и источником пополнения теневых "касс" Дома футбола.
Как известно, Андрея Шевченко на пост президента УАФ выдвинул бывший губернатор времен Януковича, член Партии регионов Виктор Межейко. Выборы нового главы УАФ якобы запланированы на 20 декабря. Андрея Шевченко, как заявил Олег Печерный, хотят сделать президентом Ассоциации с нарушением Устава и с помощью силовиков, оказывающих давление на руководителей региональных футбольных представительств.