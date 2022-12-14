Андрей Шевченко может вернуть «татулянщину» в украинский футбол

"Интересная информация о команде Шевченко. Один из арбитров – 39-летний рефери Николай Кривоносов – сейчас активно прорабатывает других судей, оказывающих влияние в региональных ассоциациях. Говорят, именно его собираются сделать вице-президентом нового УАФ, который будет курировать судейский корпус.

Кривоносов известен двумя скандалами. В свое время он не смог получить статус ФИФА, завалив экзамен по английскому. А в начале прошлого года Кривоносов работал четвертым арбитром на матче "Львов" – "Колос" и заставил главного рефери дать желтую тогдашнему тренеру львовян Виталию Шумскому. После игры Шумский заявил, что Кривоносов таким образом отреагировал на… требование тренера разговаривать на украинском", — сообщил Болотников.