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Главная Новости Спорт футбол Андрей Шевченко прокомментировал сенсационную победу над Испанией
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Андрей Шевченко прокомментировал сенсационную победу над Испанией

Главный тренер сборной Украины считает, что это командная победа

сегодня, 00:03
Автор:

Владимир Лавский

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Испанией в матче четвертого тура Лиги наций против Испании. Единственный мяч во встрече забил Виктор Цыганков. 

Андрей Шевченко прокомментировал сенсационную победу над Испанией

"Я очень доволен, как ребята сегодня отыграли. Мы понимали, что нам придется действовать без мяча. И мы справились со стартовым давлением и ждали своего шанса. Хорошо, во втором тайме он случился. За последнее время мы выслушали много негатива, но сегодня все всем доказали", — заявил Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1". 

Также наставник украинской команды отметил, что у тех игроков, которые пропускали данный сбор, будет много работы, чтобы вернуться в основу.

"Выход дублеров? Теперь уже тем основным, кого мы сегодня не увидели, придется доказывать их уровень. Сегодня наша молодежь мне очень понравилась", — признался Шевченко. 

После этого матча у сборной Украины шесть очков в дивизионе А Лиги наций и сохраняются большие шансы остаться в элите. У главного конкурента — Швейцарии, два балла. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Украина добилась сенсационной победы над Испанией. 



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