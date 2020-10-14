Андрей Шевченко прокомментировал сенсационную победу над Испанией

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Владимир Лавский
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Испанией в матче четвертого тура Лиги наций против Испании. Единственный мяч во встрече забил Виктор Цыганков.
Также наставник украинской команды отметил, что у тех игроков, которые пропускали данный сбор, будет много работы, чтобы вернуться в основу.
После этого матча у сборной Украины шесть очков в дивизионе А Лиги наций и сохраняются большие шансы остаться в элите. У главного конкурента — Швейцарии, два балла.
Как ранее сообщали "Комментарии", Украина добилась сенсационной победы над Испанией.
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