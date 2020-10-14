Андрей Шевченко прокомментировал сенсационную победу над Испанией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Испанией в матче четвертого тура Лиги наций против Испании. Единственный мяч во встрече забил Виктор Цыганков.

"Я очень доволен, как ребята сегодня отыграли. Мы понимали, что нам придется действовать без мяча. И мы справились со стартовым давлением и ждали своего шанса. Хорошо, во втором тайме он случился. За последнее время мы выслушали много негатива, но сегодня все всем доказали", — заявил Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1".

Также наставник украинской команды отметил, что у тех игроков, которые пропускали данный сбор, будет много работы, чтобы вернуться в основу.

"Выход дублеров? Теперь уже тем основным, кого мы сегодня не увидели, придется доказывать их уровень. Сегодня наша молодежь мне очень понравилась", — признался Шевченко.

После этого матча у сборной Украины шесть очков в дивизионе А Лиги наций и сохраняются большие шансы остаться в элите. У главного конкурента — Швейцарии, два балла.

Как ранее сообщали "Комментарии", Украина добилась сенсационной победы над Испанией.





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