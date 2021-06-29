Андрей Шевченко попал в ДТП с женой: вот и матч со шведами



















Фанаты до сих пор помнят, как нынешний тренер сборной Украины забивал голы шведам на Евро-2012. Но немногие помнят, как сразу после той игры Андрей Шевченко попал в ДТП, сообщает "Сегодня".

Андрей Шевченко (фото из открытых источников)

Перед сегодняшним матчем 1/8 финала Евро-2020 Украина – Швеция в Глазго болельщики вспоминают поединок этих же соперников на Евро-2012 в Киеве, когда дубль Андрея Шевченко в ответ на гол Златана Ибрагимовича позволил нашей команде победить со счетом 2:1. Однако на следующий день около пяти утра, 12 июня 2012 года, на своем дорогущем Porsche Андрей Шевченко попал в аварию в районе столичной Бессарабки. Тогда еще форвард сборной Украины притормозил, чтобы пропустить пешехода, и в этот момент в его авто сзади въехал "китаец" Geely под управлением таксиста Александра.

Согласно официальной справке о ДТП, парень-таксист не придерживался безопасной дистанции, потому и совершил столкновение с машиной Шевы. Стоимость того Шевиного Porsche (200 000 долларов) соответствовала примерно двенадцати Geely. Отметим, что в момент аварии в машине с Шевой была его жена Кристен Пазик, которую он как раз отвозил в аэропорт. При этом американка пребывала на шестом месяце беременности.

Неофициальные источники описывали аварию так.

"После столкновения, когда водитель Geely увидел, кто перед ним, стал поздравлять Шевченко с выдающимся матчем, дико извиняться", — говорится в сообщении.

А уже спустя несколько дней Шевченко, по неофициальным данным, пересел на спортивный Mercedes-Benz стоимостью 500 тысяч евро.

Напомним, сборная Украины во втором туре группового этапа Евро-2020 сыграла в Бухаресте с Северной Македонией (2:1). В первом тайме сборная из Причерноморья повела благодаря голам полузащитника Ярмоленко и нападающего Яремчука.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!