Андрей Шевченко может стать тренером национальной сборной соседней страны: что известно

Поляки могут пригласить украинца тренером, фото из открытых источников

Президент Польской футбольной ассоциации Цезари Кулеша может пригласить Андрея Шевченко тренером в Польшу. Об этом сообщает "Przegląd Sportowy".

Польское издание отмечает, что ему удалось узнать неофициально планы ассоциации футбола. Пока говорится, что украинцу могут предложить должность тренера сборной Польши по футболу. Андрея Шевченко назвали легендарным нападающим киевского "Динамо" и "Милана", а также отметили, что он обладатель "Золотого мяча".



Отмечается, что футбольная команда под его руководством вошла в дивизион А Лиги Наций, а затем — в плей-офф Евро-2020. Так что Шевченко хороший вариант, как тренер для сборной. Возможно, поляки будут ждать, пока у Шевченко истечет действующий контракт с итальянским профессиональным футбольным клубом "Дженоа". Ранее украинец подписал контракт с ним до конца сезона 2023/2024. Андрей Шевченко стал главным тренером команды.

Ни Шевченко, ни представители Польской футбольной ассоциации пока не комментировали возможное сотрудничество.

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