Анчелотти решил кто будет основным вратарем "Реала" во второй половине сезона

У главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти есть приятная "головная боль" относительно позиции основного вратаря команды. Ведь, что Кепа, что Лунин хорошо показали себя в этом сезоне и сажать на скамейку запасных это очень трудный выбор. Поэтому наставник "сливочных" решил проводить ротацию между ними во второй половине сезона, сообщает издание Defensa Central.



Коллаж Лунин и Кепа

Анчелотти решил дать игровую практику обоим голкиперам. Наставник сливочных принял это решение после матча против "Алавеса" (1:0). Статистика Лунина в этом сезоне улучшилась, но тренер не готов полностью отдать ему роль первого вратаря.





Игра в Ла Лиге

В этом сезоне Лунин сыграл в семи матчах испанской Ла Лиги в которых пропустил всего четыре мяча. В трех играх украинец сумел оставить свои ворота "сухими". От Whoscored за эти шесть матчей у Лунина средняя оценка 7,09, что является достаточно высоким показателем. К примеру, у его конкурента за место в старте Кепы Аррисабалаги семь пропущенных мячей в одиннадцати матчах испанской Ла Лиги при 5 сухих поединках. Средняя оценка испанца – 6,8.

