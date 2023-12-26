logo

BTC/USD

42510.06

ETH/USD

2234.37

LTC/USD

73.24

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Анчелотти решил кто будет основным вратарем "Реала" во второй половине сезона
commentss НОВОСТИ Все новости

Анчелотти решил кто будет основным вратарем "Реала" во второй половине сезона

В прошлом туре Ла Лиги в матче с "Алавесом" в основе вышел Кепа

сегодня, 17:45
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:








У главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти есть приятная "головная боль" относительно позиции основного вратаря команды. Ведь, что Кепа, что Лунин хорошо показали себя в этом сезоне и сажать на скамейку запасных это очень трудный выбор. Поэтому наставник "сливочных" решил проводить ротацию между ними во второй половине сезона, сообщает издание Defensa Central.

Анчелотти решил кто будет основным вратарем "Реала" во второй половине сезона

Коллаж Лунин и Кепа

Анчелотти решил дать игровую практику обоим голкиперам. Наставник сливочных принял это решение после матча против "Алавеса" (1:0). Статистика Лунина в этом сезоне улучшилась, но тренер не готов полностью отдать ему роль первого вратаря.


Игра в Ла Лиге

В этом сезоне Лунин сыграл в семи матчах испанской Ла Лиги в которых пропустил всего четыре мяча. В трех играх украинец сумел оставить свои ворота "сухими". От Whoscored за эти шесть матчей у Лунина средняя оценка 7,09, что является достаточно высоким показателем. К примеру, у его конкурента за место в старте Кепы Аррисабалаги семь пропущенных мячей в одиннадцати матчах испанской Ла Лиги при 5 сухих поединках. Средняя оценка испанца – 6,8.

Читайте также, что английское издание Four Four Two составило свой рейтинг лучших игроков мира за 2023 год. Интересно, что Лионель Месси, выигравший Золотой мяч в этом году, остался вне топ-5 лучших.

Напомним, что портал Transfermarkt провел обновление трансферной стоимости игроков испанской Ла Лиги. Рейтинг самых дорогих игроков, футболистов, наиболее прибавивших в цене и больше подешевевших, смотрите в материале "Комментариев".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.defensacentral.com/real_madrid/1703432980-ancelotti-elige-jugador-y-le-cuesta-30-kilos-al-chelsea-en-londres-no-lo-entienden
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости