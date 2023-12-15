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Анчелотти решил кто будет основным вратарем "Реала"

Следующий матч мадридского "Реала" состоится в воскресенье против "Вильярреала"

сегодня, 16:27
Автор:
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Куров Артем
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В это воскресенье мадридский "Реал" сыграет матч 17 тура испанской Ла Лиги против "Вильярреала". Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти похоже определился кто будет основным вратарем на этот матч и вообще до восстановления Куртуа, сообщает издание AS.

Анчелотти решил кто будет основным вратарем "Реала"

Лунин и Кепа на тренировке. Фото прес-служба ФК Реал Мадрид

Как отмечает источник, история Андрея Лунина в Мадриде еще не завершена. Он может остаться в клубе или иметь шанс перейти в другой европейский гранд, а не в обычный "середняк".


Доверие Анчелотти

Все это благодаря уверенной игре украинца при травмах Куртуа и Кепы. Хотя последний уже восстановился, в сложном матче против "Бетиса" (1:1) играл Лунин и сыграл достаточно уверенно, а в уже ничего не решавшем матче ЛЧ вышел испанец, где он пропустил дважды. Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамейку запасных, поскольку украинец стал сильнее. У него намного лучше процент сейвов (86%), чем у его конкурента Кепы (77%). Так что можно сказать, если Лунин будет и дальше проводить такие уверенные игры, как минимум до полного восстановления Куртуа, он может стать постоянным первым номером "Реала".

Игра в Ла Лиге

В этом сезоне Лунин сыграл в шести матчах испанской Ла Лиги, в которых пропустил лишь три мяча. В трех играх украинец сумел оставить свои ворота "сухими". От Whoscored за эти шесть матчей у Лунина средняя оценка 7,27, что является достаточно высоким показателем. К примеру, у его конкурента за место в старте Кепы Аррисабалаги семь пропущенных мячей в десяти матчах испанской Ла Лиги при 5 сухих поединках. Средняя оценка испанца – 6,79.

Напомним, что завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, стало известно, кто вышел в 1/8 финала. Кто стал самым быстрым игроком ЛЧ, читайте в материале "Комментариев".




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Источник: https://as.com/futbol/primera/lunin-cambia-su-destino-n/
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