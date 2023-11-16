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Амосов – Джексон: видео пресс-конференции и битвы взглядов

Бой между Амосовым и Джексоном состоится 18 ноября на турнире Bellator 301 в Чикаго

сегодня, 13:11
Автор:
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Куров Артем
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18 ноября состоится бой за пояс чемпиона Bellator в полусреднем весе между непобедимым украинцем Ярославом Амосовым и ямайцем Джейсоном Джексоном. Бойцы провели пресс-конференцию и битву взглядов, сообщает Bellator MMA, передают "Комментарии".

Амосов – Джексон: видео пресс-конференции и битвы взглядов

Амосов и Джексон, битва взглядов. Фото Bellator MMA

В преддверии турнира Bellator 301 в Чикаго, США, украинский чемпион в полусреднем весе Ярослав Амосов (27-0) и его соперник Джейсон Джексон (15-4) провели очень положительную битву взглядов.



Перед боем

Ярослав Амосов дебютировал в Bellator в 2018 году с победы решением судей над Герольдом Харрисом. После этого в период с 2019 по 2021 год одержал пять побед подряд, что вывело его на титульный поединок с бразильцем Дагласом Лимой. 12 июня 2021 года это сражение состоялось на Bellator 260. Амосов уверенно одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом Bellator MMA в полусреднем весе. Первую защиту титула уроженец Ирпеня должна была проводить в мае 2022 года, однако из-за начала полномасштабного вторжения РФ в Украину вступила в терроборону. В итоге свою первую защиту и последний на сегодняшний день бой Амосов провел 26 февраля 2023 года против Логана Сторли. "Динамо" (прозвище Амосова), все пять раундов беспощадно избивал оппонента, который чудом продержался все 5 раундов. В результате украинец победил разгромным решением судей. Таким образом, Амосов является непобедимым бойцом с рекордом в MMA 27-0 в свои 30 лет.

Джейсон Джексон также начал свой путь в Bellator в 2018 году. В период с 2018 по сегодня провел там восемь поединков, из которых победил в семи. Единственное поражение произошло в 2019 году от Эда Рута. В последнем бою победил по очкам бывшего чемпиона Дагласа Лиму. В свои 33 года у Джексона есть рекорд в MMA 15-4.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=D3sR3upEa2c
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