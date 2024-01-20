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Алжир – Буркина-Фасо: где смотреть матч Кубка африканских наций

В первом туре Алжир расписал ничью с Анголой, а Буркина-Фасо победила Мавританию.

сегодня, 11:57
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня состоятся три матча второго тура группового этапа Кубка африканских наций. В одном из них в группе D встретятся Алжир и Буркина Фасо. Где и когда смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".

Алжир – Буркина-Фасо: где смотреть матч Кубка африканских наций

Футболисты сборной Алжира. Фото прес-служба КАН

Где посмотреть матч

Игру Алжир – Буркина-Фасо можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

Расписание и результаты матчей группового этапа КАН

Группа A

  • 13 января. 22:00. Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау – 2:0

  • 14 января. 16:00. Нигерия – Экваториальная Гвинея – 1:1

  • 18 января. 16:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау 4:2

  • 18 января. 19:00. Кот-д'Ивуар – Нигерия 0:1

  • 22 января. 19:00. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар

  • 22 января. 19:00. Гвинея-Бисау – Нигерия

Группа B

  • 14 января в 19:00. Египет – Мозамбик – 2:2

  • 14 января. 22:00. Гана – Кабо-Верде – 1:2

  • 18 января. 22:00. Египет – Гана 2:2

  • 19 января. 16:00. Кабо-Верде – Мозамбик 3:0

  • 22 января. 22:00. Мозамбик – Гана

  • 22 января. 22:00. Кабо-Верде – Египет

Группа C

  • 15 января. 16:00. Сенегал – Гамбия – 3:0

  • 15 января. 19:00. Камерун – Гвинея – 1:1

  • 19 января. 19:00. Сенегал – Камерун 3:1

  • 19 января. 22:00. Гвинея – Гамбия 1:0

  • 23 января. 19:00. Гамбия – Камерун

  • 23 января. 19:00. Гвинея – Сенегал

Группа D

  • 15 января. 22:00. Алжир – Ангола – 1:1

  • 16 января. 16:00. Буркина-Фасо – Мавритания – 1:0

  • 20 января. 16:00. Алжир – Буркина-Фасо

  • 20 января. 19:00. Мавритания – Ангола

  • 23 января. 22:00. Ангола – Буркина-Фасо

  • 23 января. 22:00. Мавритания – Алжир

Группа E

  • 16 января. 19:00. Тунис – Намибия – 0:1

  • 16 января. 22:00. Мали – ЮАР – 2:0

  • 20 января. 22:00. Тунис – Мали

  • 21 января. 22:00. ЮАР – Намибия

  • 24 января. 19:00. Намибия – Мали

  • 24 января. 19:00. ЮАР – Тунис

Группа F

  • 17 января. 19:00. Марокко – Танзания – 3:0

  • 17 января. 22:00. ДР Конго – Замбия – 1:1

  • 21 января. 16:00. Марокко – ДР Конго

  • 21 января. 19:00. Замбия – Танзания

  • 24 января. 22:00. Замбия – Марокко

  • 24 января. 22:00. Танзания – ДР Конго

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Источник: https://comments.ua/ua
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