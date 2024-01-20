Алжир – Буркина-Фасо: где смотреть матч Кубка африканских наций

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Куров Артем
Сегодня состоятся три матча второго тура группового этапа Кубка африканских наций. В одном из них в группе D встретятся Алжир и Буркина Фасо. Где и когда смотреть этот матч, читайте в материале "Комментариев".
Футболисты сборной Алжира. Фото прес-служба КАН
Игру Алжир – Буркина-Фасо можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Megogo Футбол 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.
Группа A
13 января. 22:00. Кот-д'Ивуар – Гвинея-Бисау – 2:0
14 января. 16:00. Нигерия – Экваториальная Гвинея – 1:1
18 января. 16:00. Экваториальная Гвинея – Гвинея-Бисау 4:2
18 января. 19:00. Кот-д'Ивуар – Нигерия 0:1
22 января. 19:00. Экваториальная Гвинея – Кот-д'Ивуар
22 января. 19:00. Гвинея-Бисау – Нигерия
Группа B
14 января в 19:00. Египет – Мозамбик – 2:2
14 января. 22:00. Гана – Кабо-Верде – 1:2
18 января. 22:00. Египет – Гана 2:2
19 января. 16:00. Кабо-Верде – Мозамбик 3:0
22 января. 22:00. Мозамбик – Гана
22 января. 22:00. Кабо-Верде – Египет
Группа C
15 января. 16:00. Сенегал – Гамбия – 3:0
15 января. 19:00. Камерун – Гвинея – 1:1
19 января. 19:00. Сенегал – Камерун 3:1
19 января. 22:00. Гвинея – Гамбия 1:0
23 января. 19:00. Гамбия – Камерун
23 января. 19:00. Гвинея – Сенегал
Группа D
15 января. 22:00. Алжир – Ангола – 1:1
16 января. 16:00. Буркина-Фасо – Мавритания – 1:0
20 января. 16:00. Алжир – Буркина-Фасо
20 января. 19:00. Мавритания – Ангола
23 января. 22:00. Ангола – Буркина-Фасо
23 января. 22:00. Мавритания – Алжир
Группа E
16 января. 19:00. Тунис – Намибия – 0:1
16 января. 22:00. Мали – ЮАР – 2:0
20 января. 22:00. Тунис – Мали
21 января. 22:00. ЮАР – Намибия
24 января. 19:00. Намибия – Мали
24 января. 19:00. ЮАР – Тунис
Группа F
17 января. 19:00. Марокко – Танзания – 3:0
17 января. 22:00. ДР Конго – Замбия – 1:1
21 января. 16:00. Марокко – ДР Конго
21 января. 19:00. Замбия – Танзания
24 января. 22:00. Замбия – Марокко
24 января. 22:00. Танзания – ДР Конго
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