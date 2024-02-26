"Александрия" - "Шахтер": стартовые составы на матч УПЛ

Сегодня проходят еще четыре матча 18 тура украинской Премьер-лиги. В одном из них Александрия будет принимать на своем поле Шахтер. Стартовые составы на этот поединок, смотрите в материале "Комментариев".

Шахтер перед матчем с Марселем. Фото прес-служба Шахтера





Где посмотреть матч

Игру "Александрия" – "Шахтер" можно будет посмотреть на платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv на канале УПЛ ТВ. Начало матча в 13:00 по киевскому времени.

Расписание всех матчей 18 тура УПЛ

Пятница, 23 февраля

15:30. ЛНЗ – "Кривбасс" 0:3

Воскресенье, 25 февраля

13:00. "Днепр-1" – "Минай" 1:1

13:00. "Верес" – "Колос" 0:2

15:30. "Металлист 1925" – "Динамо" 2:4

18:00. "Движение" – "Полесье" 1:1

Понедельник, 26 февраля

13:00. "Александрия" – "Шахтер"

13:00. "Заря" – "Ворскла"

15:30. "Оболонь" – "Черноморец"

Турнирная таблица перед 18 туром

Сейчас в турнирной таблице УПЛ есть два лидера — это "Кривбасс" и "Днепр-1", имеющие по 34 очка. Следом за ними идет "Полесье" с 32 баллами в активе. Донецкий Шахтер и киевское Динамо расположились на 4 и 5 местах соответственно. "Горняки" имеют 31 очко и два матча в запасе, а столичный клуб 28 баллов и три матча в запасе. В зоне вылета находятся: "Оболонь" (14 очков), "Заря" (12 очков), "Верес" (12 очков), "Минай" (6 очков).

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Напомним, что донецкий "Шахтер" продлил контракт с полузащитником команды Георгием Судаковым . Он воспитанник академии клуба и один из ключевых хавбеков команды.

