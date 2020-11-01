Зеленский поздравил Усика с победой текстом из семи слов

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter поздравил украинца Александра Усика с победой в бою против британца Дерека Чисоры.

"Александр, это была крутая победа! Украина гордится", — написал Зеленский.





В ночь на первое ноября в Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" украинский боксер Александр Усик во втором бою в супертяжелом весе победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей. Судейские записки зафиксировали счет 117:112 и 115:113 (дважды).

В последних двух раундах начался типичный размен ударами. Бойцы, вероятно, не чувствовали, что кто-то из них уверенно выигрывает, поэтому начали рисковать. Чисора по-прежнему уступал в скорости, зато в перестрелке у него получалось многое. Дерек пошел выбрасывать один удар за другим, но получил джеб слева и едва не упал. Но за 12 раундов соперники своими усилиями так и не выявили сильнейшего, поэтому все было отдано на откуп судей.

После этой победы Усик стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. Сейчас в активе украинца 18 побед в 18 боях, 13 из которых он завершил нокаутом.



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