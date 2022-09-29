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Юниорская сборная может отказаться от участия в ЧЕ по боксу, - ФБУ

Старшие тренеры юниорской сборной Украины по боксу получили письмо от Минспорта: отказ будет наказываться по законодательству в период военного времени

сегодня, 16:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Самопровозглашенный глава Федерации бокса Украины Кирилл Шевченко вместе с руководителями Министерства молодежи и спорта пытаются сорвать участие юниорской сборной Украины на проходящем в Монтезильвано, Италия, чемпионате Европы по боксу. Как передает портал "Комментарии", об этом идет речь в официальном заявлении ФБУ, опубликованном в Facebook. 

Юниорская сборная может отказаться от участия в ЧЕ по боксу, - ФБУ

Бокс. Фото: из открытых источников

Как говорится в заявлении, в Минспорта переделывают приказы, чтобы отобрать у сборной возможность соревноваться на чемпионате Европы. В частности, в приказе об участии сборной в ЧЕ конечная дата изменена с 7 октября на 30 сентября. Основанием стал якобы запрет сборной Украины выступать под государственным флагом. При этом Европейская конфедерация бокса уже направила официальное письмо, в котором заверила, что наши боксеры будут соревноваться как спортсмены Украины, могут использовать форму Украины и символы бокса Украины, аккредитация всех боксеров и тренеров будет UKR, а флаг и гимн Украины будут использованы, если боксер выиграет медаль. 

"28 сентября президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус прибыл в Италию, чтобы лично находиться в эпицентре событий и сделать все возможное, чтобы разрешить ситуацию в пользу украинского бокса. В то же время команда ФБУ работала на международной арене и в 20:00 мы получили письмо от Европейской конфедерации бокса", — говорится в заявлении. 

ФБУ отмечает, несмотря на это, Минспорта вместе с Шевченко угрозами заставляют спортсменов и тренеров досрочно прекратить участие в ЧЕ и вернуться в Украину. В частности, старшие тренеры получили письмо: отказ будет наказываться по законодательству в период военного времени. 

"Нет манипуляциям в печати. Нет звонкам родителям боксеров. Нет угрозам личным тренерам", — заявили в ФБУ. 

Федерация решительно осудила такие попытки "сыграть на чувствах спортсменов ради своих собственных интересов". 

"Худшее – что страдаете в этой ситуации вы, боксеры и личные тренеры, благодаря которым об украинском боксе знают в мире. Однако есть факты, и они безоговорочно доказывают, что люди так называемой группы "Перезагрузка" (команды К.Шевченко. — Ред.) вам врут и врут всем украинцам. Врут нагло и цинично, прикрываясь патриотизмом и военной формой, которую одевают исключительно для фото и видео, а до этого загорали в Саудовской Аравии", — говорится в заявлении.

Юниорская сборная может отказаться от участия в ЧЕ по боксу, - ФБУ - фото 2
Юниорская сборная может отказаться от участия в ЧЕ по боксу, - ФБУ - фото 3
Юниорская сборная может отказаться от участия в ЧЕ по боксу, - ФБУ - фото 4



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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianBoxingFederation/posts/pfbid02Fd9Xa7eZxHD1ZnUYUria4CxX2GaiStn62eywhZMAPNWe9KLw5NPg6Af562eTJXf2l
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