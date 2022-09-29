Юниорская сборная может отказаться от участия в ЧЕ по боксу, - ФБУ

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Кравцев Сергей
Самопровозглашенный глава Федерации бокса Украины Кирилл Шевченко вместе с руководителями Министерства молодежи и спорта пытаются сорвать участие юниорской сборной Украины на проходящем в Монтезильвано, Италия, чемпионате Европы по боксу. Как передает портал "Комментарии", об этом идет речь в официальном заявлении ФБУ, опубликованном в Facebook.
Бокс. Фото: из открытых источников
Как говорится в заявлении, в Минспорта переделывают приказы, чтобы отобрать у сборной возможность соревноваться на чемпионате Европы. В частности, в приказе об участии сборной в ЧЕ конечная дата изменена с 7 октября на 30 сентября. Основанием стал якобы запрет сборной Украины выступать под государственным флагом. При этом Европейская конфедерация бокса уже направила официальное письмо, в котором заверила, что наши боксеры будут соревноваться как спортсмены Украины, могут использовать форму Украины и символы бокса Украины, аккредитация всех боксеров и тренеров будет UKR, а флаг и гимн Украины будут использованы, если боксер выиграет медаль.
ФБУ отмечает, несмотря на это, Минспорта вместе с Шевченко угрозами заставляют спортсменов и тренеров досрочно прекратить участие в ЧЕ и вернуться в Украину. В частности, старшие тренеры получили письмо: отказ будет наказываться по законодательству в период военного времени.
Федерация решительно осудила такие попытки "сыграть на чувствах спортсменов ради своих собственных интересов".
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