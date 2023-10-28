“Я готов боксировать с кем-либо”: Усик назвал дату поединка с Фьюри

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Куров Артем
Непобедимый чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик прибыл в Саудовскую Аравию в город Эр-Рияд, чтобы быть в ринг сайде поединка между Фьюри и Нганну. Украинец поделился впечатлениями от предстоящего поединка за "абсолюту" между ним и "Цыганским королем" сообщает ютуб-канал Boxing King Media, передают "Комментарии".
Александр Усик перед боем. Фото с открытых источников
Александра Усика спросили по поводу слухов, что он не будет готов к поединку с Тайсоном Фьюри 23 декабря, ведь ему нужно 14 недель для подготовки к бою.
Также Усик ответил о том, что в недавнем интервью Фьюри сказал, что у него есть какой-то компромат на Александра, который он вскоре опубликует.
Читайте также, что британский чемпион WBC в сверхтяжелом весе, который 28 октября проведет бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, заявил, что его бой с Александром Усиком должен состояться в декабре, иначе у украинского чемпиона будут проблемы.
Напомним, что в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд состоится поединок в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. "Комментарии" решили разобраться где можно посмотреть этот бой и в какое время он состоится.
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