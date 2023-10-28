logo

BTC/USD

34071.47

ETH/USD

1784.71

LTC/USD

67.92

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс “Я готов боксировать с кем-либо”: Усик назвал дату поединка с Фьюри
commentss НОВОСТИ Все новости

“Я готов боксировать с кем-либо”: Усик назвал дату поединка с Фьюри

Александр Усик приехал в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть бой между Фьюри и Нганну

сегодня, 15:52
Автор:
avatar

Куров Артем
Поделитесь публикацией:








Непобедимый чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик прибыл в Саудовскую Аравию в город Эр-Рияд, чтобы быть в ринг сайде поединка между Фьюри и Нганну. Украинец поделился впечатлениями от предстоящего поединка за "абсолюту" между ним и "Цыганским королем" сообщает ютуб-канал Boxing King Media, передают "Комментарии".

“Я готов боксировать с кем-либо”: Усик назвал дату поединка с Фьюри

Александр Усик перед боем. Фото с открытых источников

Александра Усика спросили по поводу слухов, что он не будет готов к поединку с Тайсоном Фьюри 23 декабря, ведь ему нужно 14 недель для подготовки к бою.


Я готов. У меня была неделя отдыха после поединка с Дюбуа, я побывал со своими детьми, потом я поехал домой в Киев и побыл там с женой. И уже через семь дней после боя я начал снова тренировку. Сейчас я полностью в тренировочном лагере, его прервал, чтобы приехать сюда. Я готов боксировать 23 декабря с кем угодно, но это должен быть Тайсон Фьюри, – ответил украинский чемпион.

Также Усик ответил о том, что в недавнем интервью Фьюри сказал, что у него есть какой-то компромат на Александра, который он вскоре опубликует.

Тайсон Фьюри много говорит, он пытается залезть мне в голову, но я у него в голове. Я знаю, что он боится, знаю, что Фьюри не хочет боксировать со мной 23 декабря. Но он будет боксировать и будет бит, – сказал Усик.


Читайте также, что британский чемпион WBC в сверхтяжелом весе, который 28 октября проведет бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, заявил, что его бой с Александром Усиком должен состояться в декабре, иначе у украинского чемпиона будут проблемы.

Напомним, что в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд состоится поединок в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. "Комментарии" решили разобраться где можно посмотреть этот бой и в какое время он состоится.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WIJoBbTyIwE
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!