“Я готов боксировать с кем-либо”: Усик назвал дату поединка с Фьюри



















Непобедимый чемпион в сверхтяжелом весе Александр Усик прибыл в Саудовскую Аравию в город Эр-Рияд, чтобы быть в ринг сайде поединка между Фьюри и Нганну. Украинец поделился впечатлениями от предстоящего поединка за "абсолюту" между ним и "Цыганским королем" сообщает ютуб-канал Boxing King Media, передают "Комментарии".



Александр Усик перед боем. Фото с открытых источников

Александра Усика спросили по поводу слухов, что он не будет готов к поединку с Тайсоном Фьюри 23 декабря, ведь ему нужно 14 недель для подготовки к бою.



Я готов. У меня была неделя отдыха после поединка с Дюбуа, я побывал со своими детьми, потом я поехал домой в Киев и побыл там с женой. И уже через семь дней после боя я начал снова тренировку. Сейчас я полностью в тренировочном лагере, его прервал, чтобы приехать сюда. Я готов боксировать 23 декабря с кем угодно, но это должен быть Тайсон Фьюри, – ответил украинский чемпион.

Также Усик ответил о том, что в недавнем интервью Фьюри сказал, что у него есть какой-то компромат на Александра, который он вскоре опубликует.



Тайсон Фьюри много говорит, он пытается залезть мне в голову, но я у него в голове. Я знаю, что он боится, знаю, что Фьюри не хочет боксировать со мной 23 декабря. Но он будет боксировать и будет бит, – сказал Усик.





Читайте также, что британский чемпион WBC в сверхтяжелом весе, который 28 октября проведет бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, заявил, что его бой с Александром Усиком должен состояться в декабре, иначе у украинского чемпиона будут проблемы.

Напомним, что в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд состоится поединок в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. "Комментарии" решили разобраться где можно посмотреть этот бой и в какое время он состоится.

