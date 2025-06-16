logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт бокс Владимир Кличко таки возвращается на ринг: о чем заявил бывший наставник боксера
commentss НОВОСТИ Все новости

Владимир Кличко таки возвращается на ринг: о чем заявил бывший наставник боксера

Бывший наставник Владимира Кличко подогрел слухи о возвращении именитого украинца на ринг

сегодня, 11:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Легенда украинского бокса Владимир Кличко может вернуться на ринг. Тем не менее он ждет окончательного решения от Александра Усика. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Seconds Out заявил известный тренер Джеймс Али Башир.

Владимир Кличко таки возвращается на ринг: о чем заявил бывший наставник боксера

Владимир Кличко. Фото: из открытых источников

Экс-наставник Кличко поделился, что регулярно общается со своим бывшим подопечным. По словам Джеймса Али Башира, Владимир очень хочет вернуться на ринг, чтобы провести бой против Тайсона Фьюри, который в начале 2025 года в очередной раз объявил о завершении карьеры.

"Я очень часто общаюсь с Владимиром. Последний раз мы разговаривали с ним около девяти дней назад. Он ждет, что будет делать Усик. Кличко очень хочет вернуться на ринг, чтобы провести бой с Тайсоном Фьюри. После этого он может окончательно завершить свою карьеру", — сказал Джеймс Али Башир.

Стоит обратить внимание, что следующий бой Усика состоится уже 19 июля. Украинец встретится на ринге с британцем Даниэлем Дюбуа в их бое-реванше.

Читайте также на портале "Комментарии" — 5 июня 2025 года украинский боксер Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры. Чемпион мира по четырем весовым категориям, двукратный олимпийский чемпион и живая легенда украинского спорта покидает ринг после 18-летней карьеры.

37-летний Ломаченко опубликовал видеообращение в Facebook, где обратился к болельщикам на русском языке и объявил о завершении своей боксерской карьеры. 

"В жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал. В первую очередь хочу поблагодарить Бога нашего Иисуса Христа за все, что он для меня сделал", — сказал Ломаченко.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости