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Легендарный украинский боксер объявил о завершении карьеры

Легенда украинского бокса Василий Ломаченко завершил карьеру.

сегодня, 15:23
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Автор:
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Slava Kot

5 июня 2025 года украинский боксер Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры. Чемпион мира по четырем весовым категориям, двукратный олимпийский чемпион и живая легенда украинского спорта покидает ринг после 18-летней карьеры.

Легендарный украинский боксер объявил о завершении карьеры

Василий Ломаченко. Фото из открытых источников

37-летний Ломаченко опубликовал видеообращение в Facebook, где обратился к болельщикам на русском языке и объявил о завершении своей боксерской карьеры.

"В жизни любого боксера наступает момент, когда он вешает перчатки на гвоздь. В нашей истории этот день настал. В первую очередь хочу поблагодарить Бога нашего Иисуса Христа за все, что он для меня сделал", — сказал Ломаченко.

Свой последний бой Василий Ломаченко провел 12 мая 2024 года в Австралии. В поединке против местного фаворита Джорджа Камбососа-младшего он одержал убедительную победу техническим нокаутом в 11-м раунде, став чемпионом мира по версии IBF в легком весе. Этот титул стал последним в карьере украинского боксера.

После боя Ломаченко почти не появлялся на публике, а за кулисами лечил травму спины. Считается, что одной из причин завершения карьеры боксера были проблемы со здоровьем.

У Василия Ломаченко такие достижения:

  • — двухразовый олимпийский чемпион (Пекин-2008, Лондон-2012);
  • — чемпион мира по трем весовым категориям: полулегкая, вторая полулегкая, легкая;
  • — 14 побед в боях за титул чемпиона мира;
  • — бывший обладатель титулов WBO, WBA (Super), WBC, IBF, The Ring, IBO.
  • — в 2018-2019 годах был первым номером в рейтинге The Ring среди всех боксеров вне зависимости от весовой категории.

В 21 поединке Ломаченко одержал 18 побед, 12 из которых были нокаутом. Всего боксер потерпел всего 3 поражения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько денег заработал Василий Ломаченко за свою боксерскую карьеру.



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