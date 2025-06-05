Легендарный украинский боксер объявил о завершении карьеры

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Slava Kot
5 июня 2025 года украинский боксер Василий Ломаченко официально объявил о завершении карьеры. Чемпион мира по четырем весовым категориям, двукратный олимпийский чемпион и живая легенда украинского спорта покидает ринг после 18-летней карьеры.
Василий Ломаченко. Фото из открытых источников
37-летний Ломаченко опубликовал видеообращение в Facebook, где обратился к болельщикам на русском языке и объявил о завершении своей боксерской карьеры.
Свой последний бой Василий Ломаченко провел 12 мая 2024 года в Австралии. В поединке против местного фаворита Джорджа Камбососа-младшего он одержал убедительную победу техническим нокаутом в 11-м раунде, став чемпионом мира по версии IBF в легком весе. Этот титул стал последним в карьере украинского боксера.
После боя Ломаченко почти не появлялся на публике, а за кулисами лечил травму спины. Считается, что одной из причин завершения карьеры боксера были проблемы со здоровьем.
У Василия Ломаченко такие достижения:
В 21 поединке Ломаченко одержал 18 побед, 12 из которых были нокаутом. Всего боксер потерпел всего 3 поражения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько денег заработал Василий Ломаченко за свою боксерскую карьеру.
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