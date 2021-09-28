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Усик заявил, что повезет свои чемпионские пояса в аннексированный Крым: зачем

Боксер хочет показать свои титулы первому тренеру

28 сентября 2021, 22:10
Автор:

Лиля Воробьева

Украинский тяжеловес Александр Усик, что недавно победил британца Энтони Джошуа, сказал, что хочет поехать в наш Крым, который сейчас оккупирован Россией. Об этом он проинформировал во время своего брифинга.

Усик заявил, что повезет свои чемпионские пояса в аннексированный Крым: зачем

Александр Усик (фото из открытых источников)

34-летний победитель объяснил свое желание тем, что хочет показать свои завоеванные пояса своему первому тренеру Сергею Лапину.

По словам нашего чемпиона мира, он будет ждать пока придут пояса, чтобы с этими дорогими для него наградами посетить дом, родной Крым. Там тяжеловес хочет встретиться со своими ближайшими родственниками и тренером. Еще Усик хочет вспомнить волнующие его сердцу события, свой первый тренировочный зал, где он тренировался и получил первые победы. И от души поблагодарить экс-тренера, что он много лет назад взял юного парня в секцию и сделал из него профессионала. Научил приемам бокса, а еще не только защищаться, но  думать и прощать, перед тем, как наносить удары. Украинский чемпион мира подчеркнул, что именно он сделал из уличного парня мужчину.

Победа Александра Усика в Лондоне.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что  журналист рассказал, почему украинцы не смогли посмотреть поединок Усика и Джошуа на одном из телеканалов. Бойкот украинскими каналами боя Александр Усик-Джошуа мог быть спланированной акцией против мэра Виталия Кличко, за которой стоит Офис президента.

Также "Комментарии" информировали о том, что Усик вернулся в Украину. Украинский боксер-супертяжеловес, обладатель 4 чемпионских поясов в супертяжелом весе Александр Усик вернулся в Украину после победного боя над британцем Энтони Джошуа. Украинец прилетел из Лондона в Киев в 00:35 ночью 27 сентября. В аэропорт "Борисполь" приехало много поклонников украинского боксера, среди которых были знаменитости, спортсмены, а также родные Александра.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VzX0g6u4V4M&ab_channel=USYK17
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