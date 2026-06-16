Усик показал новое фото с Трампом: что сказал о встрече в Белом доме (ФОТО)

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик поделился новым фото из своей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. Фотография была опубликована в Instagram спортсмена.

Александр Усик. Фото из открытых источников

На фото Усик стоит в Овальном кабинете, в то время как Дональд Трамп сидит за своим рабочим столом и улыбается. Боксер в тексте сообщения поблагодарил за приглашение и теплый прием в Вашингтоне.

"Встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме. Спасибо за приглашение, гостеприимство и теплый прием. Спорт действительно объединяет людей, укрепляет уважение и объединяет культуры. Я искренне ценю возможность встретиться и пообщаться лично", — написал Усик в Instagram.

Усик и Трамп в Белом доме. Фото: instagram / Александр Усик

После появления первого фото в сети медиа-консультант американско-украинского фонда Razom for Ukraine Остап Ярыш сообщил, что встреча Усика и Трампа состоялась в теплой атмосфере и длилась дольше, чем ожидалось.

Как сообщается, визит Усика в Белый дом состоялся 12 июня. Накануне спортсмен также обнародовал фото из своего пребывания в Пентагоне. В то же время, официальные детали встреч и цель пребывания боксера в Вашингтоне пока не раскрываются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что встреча с Усиком стала окончательным фиаско для Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Усик в США пятью словами описал украинцев. Боксер начал с личного и семейного, а затем назвал ключевые черты, которые, по его мнению, формируют национальный характер украинцев.