Усик отказался от чемпионского пояса: что заявил

Известный украинский боксер Александр Усик "подарил" чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) английскому и британскому спортсменам — Даниэлю Дюбуа и Энтони Джошуа. Как сообщает портал "Комментарии", украинец сообщил о таком решении в видеообращении, которое опубликовал в Instagram.

Александр Усик. Фото: из открытых источников

"Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа, ребята, я знаю, что пояс IBF важен для вас. Это мой подарок вам на 21 сентября 2024 года", – заявил боксер.

Украинец подчеркнул, что "мир любит сильных".

Завершил свое видеообращение Александр Усик достаточно символично, заявив: "Слава Блогу всего! Слава Украине!".

После оставления вакантным чемпионского пояса по версии IBF, Усик перестает быть абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Стоит отметить, что у нашего спортсмена остаются чемпионские пояса по версиям WBA (Всемирная боксерская ассоциация), WBO (Всемирная боксерская организация) и WBC (Всемирный боксерский совет).

Украинский спортсмен 18 мая одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри раздельным решением судей и впервые в истории одержал все четыре титула в супертяжелом весе. Бой-реванш Усика из Фьюри может состояться в Саудовской Аравии 21 декабря. После решения украинца отказаться от титула по версии IBF, за него 21 сентября будут бороться Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа, которых наших боксер уже побеждал.

Промоутер Эдди Хирн прогнозировал, что победитель боя за этот пояс весной 2025 может встретиться с триумфатором поединка Усик — Фьюри. Таким образом, наш боксер снова может стать абсолютным чемпионом мира.

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