Усик назвал боксера, после боя с которым завершит карьеру

Украинский "супертяж" Александр Усик фактически вновь подтвердил, что завершает профессиональную карьеру боксера. Украинский чемпион назвал имя своего вероятного соперника, после чего он готов повети боксерские перчатки на гвоздь. Свое заявление спортсмен сделал в интервью для YouTub-канала Mail Sport Boxing.

Александр Усик. Фото: из открытых источников

Украинец подтвердил, что он намерен провести в своей карьере всего два поединка. Первый из двух последних боев состоится уже 19 июля, когда боксер во второй раз выйдет на ринг против британца Даниэля Дюбуа. Этот поединок станет реваншем за предыдущую встречу, в которой наш чемпион одержал победу, но поединок сопровождался спорами — в частности относительно удара ниже пояса, после которого украинцу понадобилось немало времени, чтобы вновь продолжить бой.

Последний бой в карьере украинский чемпион собирается провести против Тайсона Фьюри. Это будет третье противостояние между ними: в предыдущих двух встречах Усик выходил чемпионом, тем самым укреплял свою репутацию одного из лучших боксеров современности. О дате финального боя пока что информации нет, однако сам Александр подчеркнул, что именно Фьюри должен стать его заключительным соперником на профессиональном ринге.

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Британский спортсмен заверил, что украинец завершит карьеру после поединка с ним.

"Стал ли Усик медленнее? Я думаю, что каждый боец становится медленнее с возрастом, а у него было два больших боя (с Тайсоном Фьюри – ред.). Но я собираюсь быть тем, кто победит его своими ударами. Я собираюсь бросать бомбы, которыми я собираюсь попадать по нему. Не могу дождаться. Это будет конец его карьеры. Я убежден, что это так, но я просто сосредоточен и на 100% готов просто выплеснуть на него это все", – сказал Дюбуа в интервью для BoxNation.



