Реванш Усика та Дюбуа: кто после боя завершит карьеру

Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа сделал сенсационное заявление после официального объявления объединительного боя с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.

Реванш Усика и Дюбуа. Фото из открытых источников

Британский спортсмен заверил, что украинец завершит карьеру после поединка с ним.

"Стал ли Усик медленнее? Я думаю, что каждый боец становится медленнее с возрастом, а у него было два больших боя (с Тайсоном Фьюри – ред.). Но я собираюсь быть тем, кто победит его своими ударами. Я собираюсь бросать бомбы, которыми я собираюсь попадать по нему. Не могу дождаться. Это будет конец его карьеры. Я убежден, что это так, но я просто сосредоточен и на 100% готов просто выплеснуть на него это все", – сказал Дюбуа в интервью для BoxNation.

Кроме того, боксер в очередной раз пожаловался на несправедливое судейство в первом бою с Усиком. Он считает, что Александру помогли победить, ведь это было политическое решение из-за войны в Украине.

Теперь британец настроен в реванше "прибить украинца к канвасу" и не оставить никаких сомнений в своей победе.

Дюбуа призвал все вспомнить падение Усика, после чего ему сложно приподняться.

"Я не оставлю шансов для каких-либо вопросов или чего-нибудь подобного. Я хочу прибить его к канвасу и сделать все как следует в этот раз", – сказал Дюбуа.

Читайте также на портале "Комментарии" — долгожданный реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа официально подтвержден: чемпионы мира по боксу в сверхтяжелом весе проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на объявления на страницах официального транслятора боя DAZN.



