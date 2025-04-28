Реванш Усика та Дюбуа: кто после боя завершит карьеру

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Кравцев Сергей
Обладатель титула IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа сделал сенсационное заявление после официального объявления объединительного боя с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком.
Реванш Усика и Дюбуа. Фото из открытых источников
Британский спортсмен заверил, что украинец завершит карьеру после поединка с ним.
Кроме того, боксер в очередной раз пожаловался на несправедливое судейство в первом бою с Усиком. Он считает, что Александру помогли победить, ведь это было политическое решение из-за войны в Украине.
Теперь британец настроен в реванше "прибить украинца к канвасу" и не оставить никаких сомнений в своей победе.
Дюбуа призвал все вспомнить падение Усика, после чего ему сложно приподняться.
Читайте также на портале "Комментарии" — долгожданный реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа официально подтвержден: чемпионы мира по боксу в сверхтяжелом весе проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на объявления на страницах официального транслятора боя DAZN.
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