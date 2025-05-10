Усик – Дюбуа: букмекеры определили фаворита боя за звание абсолютного чемпиона мира

После официального объявления объединительного боя между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа букмекеры оценили шансы спортсменов выйти победителем из этого боя.

Усик и Дюбуа. Фото: из открытых источников

Аналитики склоняются, что украинский боксер есть фаворитом этого поединка. На победу Усика можно поставить с коэффициентом 1,20. Выигрыш британца – 4,85.

Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 25,00.

Наиболее вероятным результатом боя букмекеры считают победу Усика нокаутом – 1,80. Триумф Александра судейским решением – 2,55.

Досрочная победа Дюбуа оценивается коэффициентом 8,50. Успех Даниэля по очкам – 12,00.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Читайте также на портале "Комментарии" — чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик плотно закрепился на первом месте в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного журнала The Ring.

38-летний украинский чемпион бессменно возглавляет этот рейтинг с лета прошлого года – после своей победы над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В топ-3 рейтинга P4P от The Ring, как и раньше, входят японец Наоя Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

1. Александр Усик 2. Наоя Иноуэ 3. Теренс Кроуфорд 4. Дмитрий Бивол 5. Артур Бетербиев 6. Джесси Родригес 7. Дзюнто Накатани (+1 позиция) 8. Сауль Альварес (-1) 9. Кен Широ (+1) 10. Давид Бенавидес



