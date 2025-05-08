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Стало известно место Усика в рейтинге лучших боксеров мира

Наш чемпион сохранил лидерство в почетном рейтинге Р4Р от The Ring

сегодня, 14:44
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Кравцев Сергей

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик плотно закрепился на первом месте в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (Р4Р) по версии авторитетного журнала The Ring.

Стало известно место Усика в рейтинге лучших боксеров мира

Александр Усик. Фото: из открытых источников

38-летний украинский чемпион бессменно возглавляет этот рейтинг с лета прошлого года – после своей победы над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В топ-3 рейтинга P4P от The Ring, как и раньше, входят японец Наоя Иноуэ и американец Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитрий Бивол

5. Артур Бетербиев

6. Джесси Родригес

7. Дзюнто Накатани (+1 позиция)

8. Сауль Альварес (-1)

9. Кен Широ (+1)

10. Давид Бенавидес

Читайте также на портале "Комментарии" — украинский "супертяж" Александр Усик фактически вновь подтвердил, что завершает профессиональную карьеру боксера. Украинский чемпион назвал имя своего вероятного соперника, после чего он готов повети боксерские перчатки на гвоздь. Свое заявление спортсмен сделал в интервью для YouTub-канала Mail Sport Boxing.

Украинец подтвердил, что он намерен провести в своей карьере всего два поединка. Первый из двух последних боев состоится уже 19 июля, когда боксер во второй раз выйдет на ринг против британца Даниэля Дюбуа. Этот поединок станет реваншем за предыдущую встречу, в которой наш чемпион одержал победу, но поединок сопровождался спорами — в частности относительно удара ниже пояса, после которого украинцу понадобилось немало времени, чтобы вновь продолжить бой.

Также издание "Комментарии" сообщало – "Это чушь": Усик обратился к Трампу с просьбой относительно войны.




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