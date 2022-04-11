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Украинские боксеры привезли 15 наград с международных турниров: что известно

Украинцы одержали победу на европейских турнирах по боксу

сегодня, 14:12
Автор:

Козлова Альбіна
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Украинские спортсмены завоевали немало наград на международных турнирах по боксу. Соревнования среди профессионалов проходили в Финляндии и Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Украинские боксеры привезли 15 наград с международных турниров: что известно

Украинская команда на турнире в Финляндии, фото Министерства молодежи и спорта

Четыре медали привезли боксеры из турнира Джи Би в Финляндии. Обладателем "золота" и лучшим боксером турнира стал Никита Алистратов. Спортсмен соревновался в весовой категории 71 килограмм и сумел побороть всех соперников по пути к пьедесталу.

Серебряными призерами стали: Сиевуш Мухммадиев, в весовой категории 54 килограмма и Дмитрий Молодан, в весовой категории 57 кг. "Бронзу" получил Виталий Стальченко, в весовой категории 92 кг.

С международного турнира Golden Belt-Nicolae Linca украинцы привезли 11 наград. "Золото" завоевали украинки Татьяна Коб (весовая категория 52 кг) и Анна Лысенко (весовая категория 66 кг).

Серебряными призерами стали Андрей Ефимович (весовая категория 48 кг) и Валерия Ерошенко (весовая категория 57 кг).

"Бронзу" получили: Ярослав Михалушко (весовая категория 67 кг), Иван Сапун (весовая категория 80 кг), Кирилл Ламах (весовая категория 86 кг), Анна Охота (весовая категория 48 кг), Дарья-Ольга Гутарина (весовая категория 50 кг), Мария Седая (весовая категория 70 кг) и Олеся Крисюк (весовая категория 81 кг).

Как сообщал портал, на чемпионате мира украинские фехтовальщики завоевали еще две медали. 10 апреля в Объединенных Арабских Эмиратах завершился чемпионат мира по фехтованию. Украинские спортсмены смогли завоевать три медали — серебро и две бронзы. Об этом сообщают в Федерации Украины по фехтованию.
Украинские боксеры привезли 15 наград с международных турниров: что известно - фото 2


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Источник: https://t.me/minmolodsport
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