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Украинки одержали победы на чемпионате Европы по боксу

На чемпионате Европы по боксу в Хорватии украинцы получили медали

сегодня, 08:50
Автор:

Козлова Альбіна
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Каролина Махно завоевала "золото" на чемпионате Европы по боксу. Соревнования по боксу среди юниоров до 22 лет продолжаются в Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Украинки одержали победы на чемпионате Европы по боксу

Фото министерства молодежи и спорта

Боксерка из Черкасс выступала в весовой категории до 75 килограммов. В финальном поединке она поборола соперницу из Ирландии Карабин Эйбхэ. Таким образом, Каролина Махно стала чемпионкой Европы U-22. В Федерации Украины по боксу поприветствовали боксерку с победой. Готовил девушку к чемпионату тренер Андрей Мальованый.

"В эти сложные времена, когда в стране война, наши ребята самоотверженно бьются на ринге в Хорватии на чемпионате Европы и дарят свои победы нашей Украине! Поздравляю Каролину и ее тренера Андрея Мальованого и всю боксерскую семью!", — подчеркнул президент Федерации бокса в Черкасской области, координатор Наблюдательного совета ФБУ Сергей Тищенко.

Среди украинок награды также добыли в борьбе: Ольга Шалимова (48 кг), Сабина Новосад (52 кг) и Олеся Крисюк (81 кг). Девушки награждены "бронзовыми" медалями и завоевали призовые третьи места в своих весовых категориях.

23 марта состоится завершающий день соревнований на Чемпионате Европы. Будут выступать украинские боксеры-мужчины. Представят Украину четыре украинских боксера — Андрей Ефимович (48 кг), Максим Власюк (60 кг), Иван Сапун (86 кг) и Юрий Захареев.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы завоевали медали на Кубке мира по подводному спорту. Украинские спортсмены завоевали медали на Кубке мира по подводному спорту. Пловцы соревновались за звание лучших с 18 по 20 марта в Италии. На Кубок Мира приехали более 500 спортсменов из 21 страны.


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Источник: https://t.me/minmolodsport
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