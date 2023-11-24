UFC 298: известен соперник и дата следующего боя Алекса Волкановски



















Генеральный директор UFC, Дана Уайт, анонсировал в своих социальных сетях титульный поединок между Алексом Волкановски и Илией Топурией. Бой состоится 17 февраля на UFC 298 в Анахайме, США.



Волкановски с титулом UFC. Фото с открытых источников

Доминирующий чемпион полулегкого веса Алекс Волкановски после своего неудачного похода за титулом к легкому весу получил нового соперника. Им станет непобедимый испанец грузинского происхождения Илия Топурия.



Волкановски дебютировал в UFC в 2016 году победой техническим нокаутом над японцем Юсуке Касуя. В период с 2016 по 2019, одержав 7 побед подряд, вышел на титульный бой против доминирующего чемпиона Макса Холловея, которого одолел единогласным решением судей и стал новым чемпионом в полулегком весе. После этого был назначен реванш, в котором Алекс спорно победил уже раздельным решением. Многие считали, что в том поединке победил именно Холловей, поэтому уже после двух очень уверенных защит титула над "Корейским зомби" и Ортегой UFC назначил третий бой между Максом и Алексом. На этот раз Волкановски разгромил гавайца и забрал более уверенную победу единогласным решением судей.



Затем "Великий" поднялся до легкой весовой категории, где пытался забрать титул у Махачева. Бой прошел всю дистанцию и завершился очень спорным решением в пользу дагестанца. В июле этого года Алекс вернулся и защитил титул, победив техническим нокаутом Яира Родригеса. Свой последний бой Волкановски провел недавно в октябре, выйдя на замену травмированному Чарльзу Оливейри. Австралиец снова пытался отобрать титул легкого веса у Махачева, однако недостаточное время на подготовку, по-видимому, повлияло на навыки Алекса. Он проиграл нокаутом после удара ногой в голову в первом раунде.





Топурия начал свой путь в UFC в 2020, когда победил марокканца Юссефа Залала. После этого еще пять побед подряд. Сначала в период с 2020 по 2022 год одержал три победы подряд нокаутами. Также, в конце 2022 года подавил ручным треугольником Брайса Митчелла. В последнем поединке, состоявшемся в июне этого года "Эль Матадор" победил единогласным решением Джоша Эммета.



Читайте также, что генеральный директор UFC, Дана Уайт, анонсировал в своих социальных сетях три больших титульных поединка. Пройдут они в январе на UFC 297, в феврале на UFC 298 и в марте на UFC 299.

