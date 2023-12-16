UFC 296 Эдвардс – Ковингтон: где смотреть главное сражение выходных



















Завтра ночью состоится турнир UFC 296, на котором зрители увидят два титульных поединка. В главном поединке вечера за пояс чемпиона в полусреднем весе сразятся его обладатель Леон Эдвардс и претендент Колби Ковингтон. Где смотреть турнир UFC 296 читайте в материале "Комментариев".



Битва взглядов Эдвардса и Ковингтона. Фото с открытых источников

Где посмотреть турнир

Турнир UFC 296: Эдвардс – Ковингтон можно будет посмотреть на платформах Megogo и Setanta Sports, если у вас есть подписка. Начало главного карда состоится примерно в 5 утра по киевскому времени 17 декабря.





Все бои турнира UFC 296

Основной кард

Леон Эдвардс (21-3) – Колби Ковингтон (17-3)

Алешандре Пантожа (26-5) – Брэндон Ройвелл (15-6)

Шавкат Рахмонов (17-0) – Стивен Томпсон (17-6-1)

Тони Фергюсон (25-9) – Пэдди Пимблетт (20-3)

Предыдущий кард

Джош Эмметт(18-4) – Брайс Митчелл (16-1)

Ирэн Алдан (14-7) – Кэрол Роса (17-5)

Коди Гарбрандт (13-5) – Брайан Келлехер (24-14)

Кейси О'Нилл (9-1) – Ариане Липские (16-8)

Ранний предварительный кард

Алонзо Мэнифилд (14-3-1) – Дастин Джейкоби (19-7-1)

Тагир Уланбеков (14-2) – Коди Дёрден (16-4-1)

Андре Фили (22-10) – Лукас Алмейда (14-2)

Шамиль Газиев (11-0) – Мартин Будай (13-1)

Муслим Салихов (19-4) – Рэнди Браун (17-5)

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