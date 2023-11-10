UFC 295 Прохазка – Перейра: где и во сколько смотреть бой за титул чемпиона

На этих выходных в главном промоушене MMA UFC состоится титульный бой за вакантный пояс чемпиона в полутяжелом весе между Йиржи Прохазкой и Алексом Перейрой. Где и о какой главный бой выходных разобрались “Комментарии”.



Перейра перед боем. Фото с окрытых источников

Где и во сколько смотреть бой

Бой между Йиржи Прохазкой и Алексом Перейрой можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports при подписке. Также поединок будет транслироваться на Megogo в разделе Спорт/Единоборства или на канале Setanta Sports+. Начало основного карда запланировано на 5 утра по киевскому времени, а главное событие вечера состоится примерно в 7 – 7:30 утра.



Перед боем

Прохазка дебютировал в UFC в 2020 году против 7 номера рейтинга (тогда) полутяжелого веса Волкана Оздемера, нокаутированного во втором раунде. Меньше чем через год он разделил октагон с третьим номером рейтинга Домиником Рейесом. И в этом бою также во втором раунде оформил невероятный нокаут локтем с разворота. После двух уверенных и красивых побед над топами дивизиона чех получил бой за титул чемпиона мира против нынешнего тренера Перейры – Гловера Тейшейры. Бойцы выдали настоящую зарубу, из которой в конце поединка победителем вышел Прохазка. Он сумел задушить 42-летнего бразильца в 5 раунде и стать чемпионом UFC в полутяжелом весе. Затем из-за полученной травмы оставил титул вакантим.



Алекс Перейра пришел в сильнейшую лигу мира в 2021 году после блестящей карьеры в кикбоксинге. В дебютном бою у UFC бразилец, тогда выступавший в среднем весе нокаутировал грека Михайлидиса во втором раунде. Затем в тяжелом поединке победил по очкам своего соотечественника Бруно Силву. Следующей жертвой Перейры стал Стрикланд, нокаутированный в первом раунде. После этого было организовано долгожданное сражение между ним и доминирующим чемпионом среднего веса Израэлем Адесаньей. В пятом раунде бразилец зажал "Последнего повелителя стихий" у клетки и наносил очень тяжелые удары, в результате чего рефери остановил бой. Через пол года Адесанья взял реванш и нокаутировал Перейру во втором раунде. В июле бразилец поднялся до полутяжелого веса, где победил бывшего чемпиона Яна Блаховича.



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