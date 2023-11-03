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Конор Макгрегор заработал более 25 млн долларов за два года в UFC

Крупнейший гонорар Макгрегор получил за бой с Эдди Альваресом

сегодня, 13:35
Автор:
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Куров Артем
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Стали известны гонорары величайшей звезды UFC Конора Макгрегора. Произошло это из-за судебного коллективного иска бойцов на организацию UFC. Об этом сообщает портал Bloody Elbow, передают "Комментарии".

Конор Макгрегор заработал более 25 млн долларов за два года в UFC

Макгрегор перед боем. Фото с откытых источников

Гонорары Конора Макгрегора с 2015 по 2017

  • $3,285,000 (включая дискреционный бонус $2,11 млн) против Чеда Мендеса*



  • $4,476,662 или $4,536,932 против Хосе Альдо — Альдо получил $2,377,699


  • $5,576,315 против Нейта Диаза 1 — Диаз получил $2,838,158, а событие PPV принесло $61 миллион.


  • $5,615,490 против Нейта Диаза 2 — Диаз получил $4,315,490.


  • $6,812,374 против Эдди Альвареса — событие PPV принесло UFC $66 млн.


Стоит отметить, что Конор МакГрегор является величайшей звездой в истории UFC и принес промоушену сотни миллионов долларов за тот же промежуток времени.

Также были опубликованы гонорары других бойцов UFC. Среди действующих спортсменов интересно посмотреть, сколько получал Джон Джонс.

Гонорары Джона Джонса

  • $2,278,553 против Рашада Эванса


  • $1,566,196 против Ветера Белфорта


  • $2,750,000 против Чейла Соннена — Соннен получил $1,050,000


  • $1,173,560 против Александра Густафссона


  • $1,237,880 против Гловера Тейшейры


  • $3,637,500 против Даниэля Кормье 1 — Кормье получил $1,140,000


  • $2,677,530 против Овинса Сент-Прю

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Читайте также, что по информации от промоутера Фрэнка Уоррена, бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком снова изменил свою дату. Вместо первоначально запланированного 23 декабря этот поединок состоится в марте в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Также, "Комментарии" писали, что в Саудовской Аравии состоялось сражение между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну. На нем также присутствовал и непобедимый чемпион Александр Усик. После боя британец с украинцем провели битву взглядов прямо в ринге, передают "Комментарии".




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Источник: https://bloodyelbow.com/2023/11/03/ufc-payouts-lawsuit-conor-mcgregor/
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