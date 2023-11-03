Конор Макгрегор заработал более 25 млн долларов за два года в UFC

Стали известны гонорары величайшей звезды UFC Конора Макгрегора. Произошло это из-за судебного коллективного иска бойцов на организацию UFC. Об этом сообщает портал Bloody Elbow, передают "Комментарии".



Макгрегор перед боем. Фото с откытых источников

Гонорары Конора Макгрегора с 2015 по 2017

$3,285,000 (включая дискреционный бонус $2,11 млн) против Чеда Мендеса*







$4,476,662 или $4,536,932 против Хосе Альдо — Альдо получил $2,377,699





$5,576,315 против Нейта Диаза 1 — Диаз получил $2,838,158, а событие PPV принесло $61 миллион.





$5,615,490 против Нейта Диаза 2 — Диаз получил $4,315,490.





$6,812,374 против Эдди Альвареса — событие PPV принесло UFC $66 млн.



Стоит отметить, что Конор МакГрегор является величайшей звездой в истории UFC и принес промоушену сотни миллионов долларов за тот же промежуток времени.



Также были опубликованы гонорары других бойцов UFC. Среди действующих спортсменов интересно посмотреть, сколько получал Джон Джонс.



Гонорары Джона Джонса

$2,278,553 против Рашада Эванса





$1,566,196 против Ветера Белфорта





$2,750,000 против Чейла Соннена — Соннен получил $1,050,000





$1,173,560 против Александра Густафссона





$1,237,880 против Гловера Тейшейры





$3,637,500 против Даниэля Кормье 1 — Кормье получил $1,140,000





$2,677,530 против Овинса Сент-Прю





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