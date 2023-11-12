UFC 295: Аспинал нокаутировал россиянина, Перейра новый чемпион в полутяжелом весе (видео)



















Завершился турнир UFC 295, в котором прошли поединки за титул в полутяжелом весе и бой за временный титул в тяжелом весе. Любопытно, что каждый поединок основного карда завершился досрочно. "Комментарии" разобрали главные события вечера.



Перейра - чемпион UFC. Фото прес-служба UFC

Аспинал "срубил" россиянина

Поединок Тома Аспиналла против россиянина Павловича не прошел ни одного раунда. Чуть больше чем через минуту после начала поединка англичанин поймал своего оппонента серией ударов в голову в результате Павловича, который упал на землю, а после этого Аспиналл жестко добил россиянина. Таким образом, пройдя 2 недели подготовки к поединку Аспинал стал временным чемпионом мира в тяжелом весе. Теперь, скорее всего, его ждет поединок с кем-то из пары Джонс – Миочич.





Перейра – двойной чемпион

В главном поединке вечера между Иржи Прохазкой и Алексом Перейрой бой начался с работы бразильца по ногам. Мощные лоу-кики приносили много проблем "чешскому самураю", несколько раз он даже терял равновесие. Однако концовка раунда была полностью за Прохазкой, который провел тейкдаун, удерживал и избивал Перейру до гонга. Во втором раунде чех уже был более успешным в стойке и перебивал своего оппонента. Продолжалось это, пока Прохазка слишком поверил в себя и за минуту до конца второго раунда пошел открыто в атаку на бразильца. Перейра своим коронным левым коротким хуком навстречу отправил ржавчину в нокдаун, а после этого добил локтями. Судья был вынужден остановить поединок. Алекс Перейра стал девятым человеком в истории UFC, который становился чемпионом в двух разных весовых категориях.





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