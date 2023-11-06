The Ring обновил список P4P: на каких местах Усик и Ломаченко

Популярный журнал The Ring обновил список лучших боксеров на планете вне зависимости от весовых категорий. Украинцы Александр Усик и Василий Ломаченко вошли в 10 лучших, передают "Комментарии".



Усик после боя. Фото с открытых источников

Рейтинг по сравнению с прошлым обновлением не претерпел изменений. Уже долгое время лидирует в нем абсолютный чемпион в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд. Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик занимает третью позицию. Василий Ломаченко, несмотря на поражение Дэвина Хейни, удержался на 10 строчке, сам Хейни – седьмой. Представитель страны-оккупанта Бивол – пятый.



Топ-10 рейтинга P4P от журнала The Ring:



1. Теренс Кроуфорд



2. Наоя Инуэ



3. Александр Усик



4. Сауль Альварес



5. Дмитрий Бивол



6. Эррол Спенс



7. Девин Хейни



8. Джервонта Дэвис



9. Теофимо Лопес



10. Василий Ломаченко



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