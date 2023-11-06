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The Ring обновил список P4P: на каких местах Усик и Ломаченко

Лидером рейтинга уже долгое время является абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд

сегодня, 16:44
Автор:
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Куров Артем
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Популярный журнал The Ring обновил список лучших боксеров на планете вне зависимости от весовых категорий. Украинцы Александр Усик и Василий Ломаченко вошли в 10 лучших, передают "Комментарии".

The Ring обновил список P4P: на каких местах Усик и Ломаченко

Усик после боя. Фото с открытых источников

Рейтинг по сравнению с прошлым обновлением не претерпел изменений. Уже долгое время лидирует в нем абсолютный чемпион в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд. Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик занимает третью позицию. Василий Ломаченко, несмотря на поражение Дэвина Хейни, удержался на 10 строчке, сам Хейни – седьмой. Представитель страны-оккупанта Бивол – пятый.


Топ-10 рейтинга P4P от журнала The Ring:

1. Теренс Кроуфорд

2. Наоя Инуэ

3. Александр Усик

4. Сауль Альварес

5. Дмитрий Бивол

6. Эррол Спенс

7. Девин Хейни

8. Джервонта Дэвис

9. Теофимо Лопес

10. Василий Ломаченко

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Читайте на "Цензор.НЕТ", что 20 ноября сборная Украины проведет решающий матч отбора на Евро-2024. Хотя раньше об этом не было известно, но 16 ноября команда Сергея Реброва сыграет еще один матч.

Также "Комментарии" писали, что по информации от промоутера Фрэнка Уоррена, бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком снова изменил свою дату . Вместо первоначально запланированного 23 декабря этот поединок состоится в марте в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Напомним, что стали известны гонорары величайшей звезды UFC Конора Макгрегора. Произошло это из-за судебного коллективного иска бойцов на организацию UFC.



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Источник: https://www.ringtv.com/ratings/?weightclass=251
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