Страшнее, чем в фильмах ужасов: Усик записал устрашающее видео

Александр Усик в своем Инстаграмме записал анонс боя с Дереком Чисорой.

фото focus.ua

Спортсмен использовал крупные кадры, где смотрит и улыбается в стиле лучших психологических фильмов ужасов или триллеров. Кроме того, Усик видеоролик подкрепил жутким музыкальным сопровождением.

Отметим, что бой Усика с Чисорой пройдет в Лондоне 31 октября. К сожалению зрителей на трибунах не будет из-за коронавируса, который окутал весь мир.

Посмотреть бой можно будет на сайте Megogo и в платной системе Pay-per-view.

Как сообщали "Комментарии", Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик подписал контракт на бой с британским конкурентом Дереком Чисорой, который несколько раз переносили, и в последний раз — по причине COVID-19. О том, что бой состоится сообщил менеджер Усика Эгис Климан в своем Instagram.

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