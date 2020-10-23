Страшнее, чем в фильмах ужасов: Усик записал устрашающее видео

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Наталья Шевченко
Александр Усик в своем Инстаграмме записал анонс боя с Дереком Чисорой.
фото focus.ua
Спортсмен использовал крупные кадры, где смотрит и улыбается в стиле лучших психологических фильмов ужасов или триллеров. Кроме того, Усик видеоролик подкрепил жутким музыкальным сопровождением.
Отметим, что бой Усика с Чисорой пройдет в Лондоне 31
октября. К сожалению зрителей на трибунах не будет из-за коронавируса, который
окутал весь мир.
Посмотреть бой можно будет на сайте Megogo и в платной системе Pay-per-view.
Как сообщали "Комментарии", Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик
подписал контракт на бой с британским
конкурентом Дереком Чисорой, который несколько раз переносили, и в последний
раз — по причине COVID-19. О том, что бой состоится сообщил менеджер Усика Эгис
Климан в своем Instagram.
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