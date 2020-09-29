Бою быть: Усик подписал контракт с Чисорой

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Екатерина Белоброва
Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик сегодня подписал контракт на бой с британским конкурентом Дереком Чисорой, который несколько раз переносили, и в последний раз — по причине COVID-19. О том, что бой состоится сообщил менеджер Усика Эгис Климан в своем Instagram.
"Подписано и скреплено печатью", — уверил он фанатов Усика в своем сообщении.
Отметим, что чемпионат двух боксеров пройдет 31 октября на одной из главных арен Лондона.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о борьбе за звание чемпиона мира Александра Усика и Дерека Чисоре сообщалось еще в прошлом году. Но событие несколько раз переносили, то по причине травм у соперников, то из-за мировой пандемии и карантина. Сейчас поклонники бокса обнадежены и готовы делать ставки на своих фаворитов у букмекеров.
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