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Бою быть: Усик подписал контракт с Чисорой

Бой тяжеловесов за звание чемпиона мира по версии WBO пройдет 31 октября в Лондоне

29 сентября 2020, 20:49
Автор:

Екатерина Белоброва

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик сегодня подписал контракт на бой с британским конкурентом Дереком Чисорой, который несколько раз переносили, и в последний раз — по причине COVID-19. О том, что бой состоится сообщил менеджер Усика Эгис Климан в своем Instagram.

Бою быть: Усик подписал контракт с Чисорой

"Подписано и скреплено печатью", — уверил он фанатов Усика в своем сообщении.

Отметим, что чемпионат двух боксеров пройдет 31 октября на одной из главных арен Лондона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о борьбе за звание чемпиона мира Александра Усика и Дерека Чисоре сообщалось еще в прошлом году. Но событие несколько раз переносили, то по причине травм у соперников, то из-за мировой пандемии и карантина. Сейчас поклонники бокса обнадежены и готовы делать ставки на своих фаворитов у букмекеров. 


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