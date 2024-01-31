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Соперник Ломаченко будет готовиться к поединку вместе с россиянами

Бой между Ломаченко и Камбососом состоится 12 мая в Австралии

31 января 2024, 21:30
Автор:
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Куров Артем
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Вчера состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой было официально объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем. Об этом сообщает FightHype.

Соперник Ломаченко будет готовиться к поединку вместе с россиянами

Джордж Камбосос. Фото с открытых источников

У меня хороший тренер – Антон, один из главных олимпийских тренеров России. К нам приедут русские киллеры. Бывшие советские киллеры приедут, чтобы проверить меня и дать мне возможность подготовиться.

Очевидно, я проделал много работы в Америке, но на данном этапе мне не нужна Америка для моего лагеря. Мой стиль нужно оттачивать против ребят, имеющих тот европейский, русский стиль, советский стиль, украинский стиль. Это то, что мне нужно.

У меня есть тренер, который знает этот стиль и знает спарринг-партнеров. Мы привезем правильных ребят в Австралию, – сказал Джордж Камбосос-младший.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dGwF3gjcrig
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