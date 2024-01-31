Соперник Ломаченко будет готовиться к поединку вместе с россиянами



















Вчера состоялась пресс-конференция между эксчемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим абсолютным чемпионом Джорджем Камбососом. Во время которой было официально объявлено о поединке между боксерами. Австралиец сообщил, как будет готовиться к поединку с украинцем. Об этом сообщает FightHype.



Джордж Камбосос. Фото с открытых источников

У меня хороший тренер – Антон, один из главных олимпийских тренеров России. К нам приедут русские киллеры. Бывшие советские киллеры приедут, чтобы проверить меня и дать мне возможность подготовиться. Очевидно, я проделал много работы в Америке, но на данном этапе мне не нужна Америка для моего лагеря. Мой стиль нужно оттачивать против ребят, имеющих тот европейский, русский стиль, советский стиль, украинский стиль. Это то, что мне нужно. У меня есть тренер, который знает этот стиль и знает спарринг-партнеров. Мы привезем правильных ребят в Австралию, – сказал Джордж Камбосос-младший.





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