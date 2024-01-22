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Скандал в сборной Украины по боксу. Спортсмена заподозрили в употреблении наркотиков

Украинского боксера Аркадия Карцана заподозрили в возможном употреблении наркотиков. Глава федерации бокса Кирилл Шевченко не реагирует на ситуацию.

сегодня, 17:48
Автор:
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Slava Kot
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Участника сборной Украины по боксу, чемпиона страны в весе до 92 килограммов, Аркадия Карцана дисквалифицировали с международных соревнований в Венгрии из-за возможного употребления наркотиков. Финал турнира прошел в субботу, 21 января.

Скандал в сборной Украины по боксу. Спортсмена заподозрили в употреблении наркотиков

В сером председатель федерации бокса Кирилл Шевченко. Фото из открытых источников

Как утверждается, несколько дней Аркадий Карцан находился в неадекватном состоянии. Возможно, это связано с употреблением наркотиков. Он записывал селфи и публиковал видео на странице в Instagram.

"Его сняли с турнира и закрыли в номере. Вызвали мать, чтобы она его забрала", – рассказал на условиях анонимности один из членов делегации.

Всё время на соревнованиях сборную сопровождал Кирилл Шевченко, президент федерации бокса. Он неоднократно публично выступал с критикой употребления наркотиков. Это дискредитирует спортивную организацию и весь украинский спорт.

Кирилл Шевченко ситуацию умалчивает. Нет также комментариев от и.о. министра спорта Матвея Бедного.

Напомним, в январе 2023 года сообщалось, что Кирилл Шевченко уехал из Украины в Черногорию из-за связей с российским наркокартелем "Химпром". СМИ связывают Шевченко с криминальными кругами Киева, которые в 1990-х "крышевали" уличную торговлю. Возглавлял киевскую городскую федерацию бокса. Имеет связи с кадыровцами. В 2020 году Шевченко пригласил в Украину из Чечни двух детских тренеров по боксу Рустама Чичаева и Валида Айдамирова. Они оказались силовиками, приближенными к гауляйтеру Чечни Рамзану Кадырову.



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