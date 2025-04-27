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Реванш Усика и Дюбуа: назначена официальная дата

Бой двух чемпионов мира состоится 19 июля

сегодня, 23:22
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Недилько Ксения

Долгожданный реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа официально подтвержден: чемпионы мира по боксу в сверхтяжелом весе проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на объявления на страницах официального транслятора боя DAZN.

Реванш Усика и Дюбуа: назначена официальная дата

Александр Усик и Даниель Дюбуа

Усик впервые за профессиональную карьеру сразится на стадионе "Уэмбли". На кону будут стоять все четыре основных пояса гевивейта.

Украинский боксер сейчас является чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, а Даниэль Дюбуа владеет поясом IBF.

В 2023 году Дюбуа потерпел поражение нокаутом Усика в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса. Тогда этот эпизод запомнился тем, что Александру Усику понадобилось немало времени, чтобы прийти в себя и продолжить бой.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Жалолов заявил, что хотел бы провести бой против украинца Александра Усика или британца Энтони Джошуа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Ring, цитирует боксера.

"Я готов сражаться за титул чемпиона мира. Я хочу получить пояс как можно быстрее. Я на 100% к этому готов. Я готов сразиться с лучшими бойцами тяжелого веса. Усик, Джошуа — я готов бороться с ними", — заявил Жалолов. Следует отметить, что недавно Жалолов победил украинца Игоря Шевадзуцкого на турнире в Казахстане.                                                                                                                                                                                                                                                                                   



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