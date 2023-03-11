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Провокация Усика сработала: алчный боксер согласился на бой

Усик согласовал формальности с Тайсоном Фьюри о бое за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

сегодня, 18:50
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Автор:

Slava Kot

Украинский боксер Александр Усик и английский тяжеловес Тайсон Фьюри согласовали условия проведения боя. Это произошло после провокативного видео Усика. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского боксера.

Провокация Усика сработала: алчный боксер согласился на бой

Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото из открытых источников

Команда Александра Усика предложила Тайсону Фьюри условия боя 60:40 в пользу победителя, однако английский боксер отклонил предложение. Чемпион WBC сказал, что Усик стоит всего 30% за бой, в котором будет решаться судьба абсолютного чемпиона мира по боксу.


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Александр Усик решил не затягивать переговоры с "цыганским королем" и записал видеообращение.

"Эй, жадный толстяк. Я возьму 30% за бой 29 апреля на стадионе Уэмбли. Однако у меня есть одно условие — за каждый день, когда ты откладываешь ответ, ты должен жертвовать миллион фунтов украинцам, что воюют. Что скажешь?", – сказал Усик.

На следующий день Тайсон Фьюри ответил, что уже начинает подготовку к бою.

Президент WBA Гильберто Мендоса подтвердил, что получил договоренности от команды Усика и Фьюри на бой за звание абсолютного чемпиона по боксу в тяжелом весе.

Напомним, что Александр Усик владеет поясами WBO, WBA и IBF, тогда как Тайсону Фьюри принадлежит пояс WBC. Последним боксером, владевшим всеми титулами чемпиона мира в тяжелом весе одновременно, был Леннокс Льюис в 1999-2000 годах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что один из крупнейших теннисных турниров года Уимблдон принял решение в пользу россиян, однако поставил несколько условий.

Также "Комментарии" писал, что первой ракетке мира запретили выступать в США.



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Источник: https://twitter.com/usykaa/status/1634284129620578304
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