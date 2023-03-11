Провокация Усика сработала: алчный боксер согласился на бой

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский боксер Александр Усик и английский тяжеловес Тайсон Фьюри согласовали условия проведения боя. Это произошло после провокативного видео Усика. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter украинского боксера.
Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото из открытых источников
Команда Александра Усика предложила Тайсону Фьюри условия боя 60:40 в пользу победителя, однако английский боксер отклонил предложение. Чемпион WBC сказал, что Усик стоит всего 30% за бой, в котором будет решаться судьба абсолютного чемпиона мира по боксу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Александр Усик решил не затягивать переговоры с "цыганским королем" и записал видеообращение.
На следующий день Тайсон Фьюри ответил, что уже начинает подготовку к бою.
Президент WBA Гильберто Мендоса подтвердил, что получил договоренности от команды Усика и Фьюри на бой за звание абсолютного чемпиона по боксу в тяжелом весе.
Напомним, что Александр Усик владеет поясами WBO, WBA и IBF, тогда как Тайсону Фьюри принадлежит пояс WBC. Последним боксером, владевшим всеми титулами чемпиона мира в тяжелом весе одновременно, был Леннокс Льюис в 1999-2000 годах.Ранее портал "Комментарии" сообщал, что один из крупнейших теннисных турниров года Уимблдон принял решение в пользу россиян, однако поставил несколько условий.
Также "Комментарии" писал, что первой ракетке мира запретили выступать в США.
Обсуждения
Новости