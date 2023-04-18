Профессиональная боксерша призналась, что заработала сумасшедшие деньги на OnlyFans

Австралийская боксер Эбани Бриджес рассказала, что зарабатывает на жизнь публикацией смелых фотографий в сети. Спортсменка объявила, что за присоединение к сервису OnlyFans получила безумный гонорар. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Daily Mail.

Австралийская боксерша Эбани Бриджес. Фото из открытых источников

Чемпионка по версии IBF в самом легком весе завоевала кучу поклонников своим чувством юмора, агрессивным боксерским стилем и откровенными костюмами для взвешивания. Теперь бывшая учительница математики из Австралии рассказала, как зарегистрировалась на OnlyFans.

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"Я была первой женщиной-боксером на OnlyFans , но теперь у вас есть Микаэла Майер, Синиеса Эстрада, такие ребята, как Дэвин Хейни, Дерек Чисора, Энди Руис, целая куча влиятельных людей. Вокруг этого есть клеймо, но это не порно, я выкладываю там повседневные вещи, которые я бы и так опубликовала в социальных сетях, но теперь мне за это платят. Мне заплатили более четверти миллиона фунтов только за то, чтобы я там зарегистрировалась", — говорит Эбани Бриджес.

Профессиональная боксерша указывает, что может получить гонорар всего два раза в год, поэтому требует привлечения дополнительных средств для своей жизни.

"Я боксерша, но боксирую дважды в год. Две зарплаты в год — это ничто. Я не зарабатываю миллионы, как боксеры-мужчины, поэтому я была бы дурой, если бы не максимизировала свою прибыль в другом месте", — утверждает 36-летняя женщина.





Эбани Бриджес строит собственный бренд, поэтому активно использует соцсети. Боксер утверждает, что таким образом сможет зарабатывать достаточно денег, когда завершит спортивную карьеру. Женщина загадала, что фанаты просят ее прислать даже грязные носки или воду после ванной за деньги.



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