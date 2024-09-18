Польские пограничники впервые признались, почему заковали Усика в наручники

Использование наручников против украинского боксера Александра Усика было не задержанием, а мерой пресечения. Их сразу же сняли, когда ситуация прояснилась. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Dziennik Polski" сделал майор пограничной службы Яцек Михаловский.

Александр Усик. Фото: из открытых источников

Михаловский пояснил, Александра Усика и еще одного мужчину сняли с рейса, в связи с чем они потеряли статус пассажиров.

"Они не захотели выходить на посадку, когда их вызвала служба безопасности аэропорта, поэтому нас вызвали, чтобы разобраться с этим вопросом", — добавил он.

По словам пограничника, использование наручников было связано с чрезмерной жестикуляцией мужчин.

"Одевание наручников было связано с позой господина, оба мужчины много жестикулировали, поскольку были недовольны тем, что не улетели. Поэтому надевание наручников было полностью мерой предосторожности, в офисных помещениях снятие наручников произошло немедленно", — пояснил Михаловский.

После того как Александра Усика перевели в офисное помещение – наручники были немедленно сняты с него.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинский боксер, "супертяж" Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова вместе со своим тренером. Причиной этого было якобы "неподходящее состояние для полета". Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

Известно, что Александр Усик приехал на автомобиле из Киева в Краков, а оттуда планировал вылететь на тренировочный сбор в Валенсию (Испания). Там он готовится к реваншу против Тайсона Фьюри, бой состоится 21 декабря 2024 года.

Как рассказал польскому изданию Przeglad Sportowy промоутер чемпиона Анджей Василевский со ссылкой на менеджера Усика Александра Красюка, правоохранители в аэропорту по непонятным причинам отказывались пускать на борт самолета товарища Усика. Боксер решил занять стойкую позицию, что он сам не полетит, и был против задержания товарища.

В итоге Усику и его тренеру Сергею Лапину отказали в посадке на рейс после того, как представитель авиакомпании решил, что у них "неподходящее состояние для полета".



