Победителя не определили: бой Тайсона и Джонса завершился скандалом

В Лос-Анджелесе состоялся выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом. И каждый из них считает себя победителем, потому что поединок завершился ничьей.

Майк Тайсон и Рой Джонс/ фото: REUTERS / Lynn Millspaugh

На арене "Стейплс-центр" встретились две легенды, Майк Тайсон на протяжение всего боя, который длился 8 раундов, пытался активно атаковать соперника, но Джонс постоянно перемещался по рингу и успешно защищал себя от ударов. Оба спортсмена продемонстрировали хорошую физическую подготовку, но судьи от WBC признали поединок ничейным. И Майк, и Рой не согласились с таким вердиктом судьей и каждый из них назвал себя победителем.

54-летний Майк Тайсон обругал всех и покинул ринг. Для него этот бой стал первым после 15-летнего перерыва. Он имеет рекорд карьеры 50-6, причем 44 из 50 побед были нокаутами.

Известно, что за этот бой Тайсон получил гонорар в размере 10 млн долларов, а его соперник — 3 млн долларов. Часть вырученных средств пойдет в благотворительные фонды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что о своем возвращении на ринг Майк Тайсон объявил в июле 2020 года.

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