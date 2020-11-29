kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.11.2020

BTC/USD

17890.52

ETH/USD

541.84

LTC/USD

74.78

НБУ 29.11.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт бокс Победителя не определили: бой Тайсона и Джонса завершился скандалом
commentss НОВОСТИ Все новости

Победителя не определили: бой Тайсона и Джонса завершился скандалом

И Тайсон, и Джонс остались недовольны решением судей

сегодня, 08:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В Лос-Анджелесе состоялся выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом. И каждый из них считает себя победителем, потому что поединок завершился ничьей. 

Победителя не определили: бой Тайсона и Джонса завершился скандалом

Майк Тайсон и Рой Джонс/ фото: REUTERS / Lynn Millspaugh

На арене "Стейплс-центр" встретились две легенды, Майк Тайсон на протяжение всего боя, который длился 8 раундов, пытался активно атаковать соперника, но Джонс постоянно перемещался по рингу и успешно защищал себя от ударов. Оба спортсмена продемонстрировали хорошую физическую подготовку, но судьи от WBC признали поединок ничейным.  И Майк, и Рой не согласились с таким вердиктом судьей и каждый из них назвал себя победителем. 

54-летний Майк Тайсон обругал всех и покинул ринг. Для него этот бой стал первым после 15-летнего перерыва. Он имеет рекорд карьеры 50-6, причем 44 из 50 побед были нокаутами.

Известно, что за этот бой Тайсон получил гонорар в размере 10 млн долларов, а его соперник — 3 млн долларов. Часть вырученных средств пойдет в благотворительные фонды. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что о своем возвращении на ринг Майк Тайсон объявил в июле 2020 года.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/prosport/boy-legend-tayson-dzhons-zavershilsya-skandalom-pobeditelya-ne-opredelili-1677211.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ